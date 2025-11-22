Mira todas las fotos del encendido de luces navideñas en Palma

El encendido de las luces de Navidad desborda Palma un año más, unas 15.000 personas abarrotaron la Plaza de España en el encendido del alumbrado de la ciudad, la gran afluencia obligó a los asistentes a invadir uno de los carriles de Avenidas, donde los coches seguían circulando.

“Esto se va a petar de gente. Empieza la aventura”, expresaba un grupito de seis amigas que se dirigía hacia la Plaza de España, resumiendo lo que sería el espectáculo del encendido de luces de Navidad de Palma: una hora embutidos como sardinas entre la multitud, en una especie de mascletà fallera, en busca del instante mágico en que toda la ciudad empieza a brillar.