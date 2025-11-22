Mira todas las fotos del encendido de luces navideñas en Palma
Palma
El encendido de las luces de Navidad desborda Palma un año más, unas 15.000 personas abarrotaron la Plaza de España en el encendido del alumbrado de la ciudad, la gran afluencia obligó a los asistentes a invadir uno de los carriles de Avenidas, donde los coches seguían circulando.
“Esto se va a petar de gente. Empieza la aventura”, expresaba un grupito de seis amigas que se dirigía hacia la Plaza de España, resumiendo lo que sería el espectáculo del encendido de luces de Navidad de Palma: una hora embutidos como sardinas entre la multitud, en una especie de mascletà fallera, en busca del instante mágico en que toda la ciudad empieza a brillar.
- Palma enciende este sábado las luces de Navidad: hora, lugar de la fiesta y espectáculos
- La expulsión de los vecinos de Canamunt: “Me echan porque el propietario quiere vender mi piso de menos de 80 m² por más de un millón de euros”
- El espectáculo del encendido de luces de Palma se muda a la plaza España por seguridad y Cort se plantea cerrar al tráfico Avingudes
- Paralizada la instalación del mercado navideño de sa Feixina a pocos días de su apertura
- Un turista alemán indignado al ser multado con 200 euros por conducir su Tesla eléctrico en la Zona de Bajas Emisiones de Palma
- Jaime Martínez: 'Estamos preparados por si hay que cerrar las Avenidas para el encendido de luces de Navidad
- Otro barrio de Palma se suma a la indignación por la falta de luces de Navidad
- Así será el mercado navideño austriaco de sa Feixina: sobrasada, ensaimada, Bretzel y vino caliente