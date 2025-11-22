Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mira todas las fotos del encendido de luces navideñas en Palma

El encendido de luces de Palma abarrota la Plaza de España con un espectáculo acrobático

El encendido de luces de Palma abarrota la Plaza de España con un espectáculo acrobático

Ver galería

El encendido de luces de Palma abarrota la Plaza de España con un espectáculo acrobático /

Redacción Digital

Palma

El encendido de las luces de Navidad desborda Palma un año más, unas 15.000 personas abarrotaron la Plaza de España en el encendido del alumbrado de la ciudad, la gran afluencia obligó a los asistentes a invadir uno de los carriles de Avenidas, donde los coches seguían circulando.

“Esto se va a petar de gente. Empieza la aventura”, expresaba un grupito de seis amigas que se dirigía hacia la Plaza de España, resumiendo lo que sería el espectáculo del encendido de luces de Navidad de Palma: una hora embutidos como sardinas entre la multitud, en una especie de mascletà fallera, en busca del instante mágico en que toda la ciudad empieza a brillar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Palma enciende este sábado las luces de Navidad: hora, lugar de la fiesta y espectáculos
  2. La expulsión de los vecinos de Canamunt: “Me echan porque el propietario quiere vender mi piso de menos de 80 m² por más de un millón de euros”
  3. El espectáculo del encendido de luces de Palma se muda a la plaza España por seguridad y Cort se plantea cerrar al tráfico Avingudes
  4. Paralizada la instalación del mercado navideño de sa Feixina a pocos días de su apertura
  5. Un turista alemán indignado al ser multado con 200 euros por conducir su Tesla eléctrico en la Zona de Bajas Emisiones de Palma
  6. Jaime Martínez: 'Estamos preparados por si hay que cerrar las Avenidas para el encendido de luces de Navidad
  7. Otro barrio de Palma se suma a la indignación por la falta de luces de Navidad
  8. Así será el mercado navideño austriaco de sa Feixina: sobrasada, ensaimada, Bretzel y vino caliente

Mira todas las fotos del encendido de luces navideñas en Palma

Mira todas las fotos del encendido de luces navideñas en Palma

El encendido de las luces de Navidad desborda Palma

El encendido de las luces de Navidad desborda Palma

El encendido de luces de Palma abarrota la Plaza de España con un espectáculo acrobático

El encendido de luces de Palma abarrota la Plaza de España con un espectáculo acrobático

El público del encendido de luces de Navidad en Palma invade un carril de las Avenidas que Cort no ha cerrado

El público del encendido de luces de Navidad en Palma invade un carril de las Avenidas que Cort no ha cerrado

Retoman el montaje del mercado navideño de sa Feixina: "No se cumple la normativa con el carril bici y corren peligro la fuente y la copa de un árbol"

Retoman el montaje del mercado navideño de sa Feixina: "No se cumple la normativa con el carril bici y corren peligro la fuente y la copa de un árbol"

Otro barrio de Palma se suma a la indignación por la falta de luces de Navidad

Otro barrio de Palma se suma a la indignación por la falta de luces de Navidad

Esta es la predicción meteorológica para el día del encendido de luces de Navidad en Palma

Esta es la predicción meteorológica para el día del encendido de luces de Navidad en Palma

L’Ajuntament de París com a actor comunicatiu

Tracking Pixel Contents