Crece el número de turistas alemanes que denuncian multas por acceder a la zona de bajas emisiones de Palma

Es el tema que más revuelo está causando ahora mismo entre los turistas alemanes en Mallorca: el Ayuntamiento de Palma prohíbe la entrada al centro a los vehículos con matrícula extranjera, salvo que sus propietarios tengan un comercio, una plaza de aparcamiento o una vivienda en la zona. Con esta medida, la ciudad contradice la normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT). A la redacción del diario Mallorca Zeitung llegan cada vez más mensajes de lectores que han recibido una multa en los últimos días. Para ellos, se trata claramente de un caso de discriminación.

«¿Qué medidas va a tomar nuestro Gobierno para contrarrestar esta discriminación hacia los extranjeros?», pregunta, por ejemplo, Wolfgang Eberhardt, que también ha recibido una sanción. El correo lo envió tambiém al consulado alemán, aunque en este caso parece que el organismo tiene las manos atadas.

'Ya he pagado tres multas'

Según afirma Martin Paletzki, ya ha pagado tres veces la multa de 100 euros —con un descuento del 50 % por pronto pago sobre la cuantía original de 200 euros—. «Seguramente llegarán aún más cartas», escribe a MZ. «Al final, lo veo como una forma de discriminación hacia ciudadanos europeos con matrícula extranjera. Ni siquiera sé si esto es compatible con la legislación europea». El alcalde de Palma, Jaime Martínez, no ha respondido a los correos que le ha enviado.

También Sebastian Däbler se siente discriminado. «Tengo una segunda residencia en Mallorca y visito regularmente a mi novia, que vive en el centro. Conduzco un Tesla, totalmente eléctrico», escribe a la MZ. Incluso se plantea la posibilidad de una demanda colectiva.

En su caso, además, debería aplicarse la excepción. Según la web del Ayuntamiento de Palma, los propietarios de viviendas que no se encuentren dentro de la zona de bajas emisiones también pueden inscribir su vehículo en la lista de autorizados. Sin embargo, el procedimiento es extremadamente engorroso. En la prueba realizada por la MZ, se requería una autorización mediante firma digital u otros sistemas como la cl@ve. La página solo está disponible en catalán o en español y debe presentarse una solicitud genérica, es decir, no basta con marcar unas casillas y listo.

Las autoridades guardan silencio

A la nueva consulta de la MZ sobre si el Ayuntamiento puede ignorar así la normativa de la Dirección General de Tráfico, no ha habido por ahora respuesta. La portavoz municipal indicó que debía informarse. Tampoco la DGT ha contestado, de momento, a la petición de información.