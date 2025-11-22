Otro barrio de Palma se suma a la indignación por la falta de luces de Navidad

El Rafal-Vivero se suma a la indignación manifestada por otros barrios de Palma por la falta de luces navideñas. "Tenemos la misma triste iluminación de siempre y no lo entiendo porque voy por otras bariadas, pasando con el coche o con el bus, y veo luces por todo. Por ejemplo en la calle Verge de Montserrat, en el Rafal Vell, tienen una estrella en cada farola", lamentó ayer Rafel García, presidente de la asociación de vecinos.

"Hace dos años nos convocaron del Ayuntamiento para preguntarnos en qué se podría mejorar este tema. Les propusimos que instalaran luces en una serie de calles pensando en que el barrio ganaría mucho, pero desde entonces cada año la iluminación ha sido peor. Y nosotros en el el Rafal-Vivero tenemos pocas, pero en Son Gibert creo que no tienen ni una, o yo no las he visto", subrayó García.

"Hay un desequilibrio entre barrios y no sabemos por qué, ni de qué depende que en unos haya muchas luces y en otros casi no tengamos. Pero está claro que hay un agravio comparativo. Incluso los vecinos vienen y me embisten diciéndome que van a Son Gotleu, por ejemplo, y está lleno de luces. Y que por qué nosotros no tenemos casi ninguna", lamentó García.

El Rafal-Vivero se suma a las críticas de otros barrios el vecino Rafal Nou, que ha convocado una cacerolada esta tarde para protestar porque Cort no les ha instalado iluminación navideña en el barrio. "Desde 2022 pidiendo luces", señala esta entidad vecinal. La protesta se celebrará en el parque Rosa Bueno a las 19:00 horas, coincidiendo con el inicio del espectáculo del encendido de luces en la plaza España con el que Palma inaugurará las fiestas navideñas.

También en Can Pastilla hay indignación por la "ridícula" iluminación instalada en el barrio. "Nos sentimos abandonados por muchos motivos, pero esto ha sido la gota que colma el vaso. Solo han instalado unas cuantas estrellas en la plaza Pius IX, y para eso mejor que no hubieran puesto nada", lamentó Poncio Bover, presidente de la asociación de vecinos.

Belén Soto: "Hay las mismas luces que la pasada legislatura"

La regidora de Infraestructuras y resonsable de la iluminación navideña, Belén Soto, se defendió ayer de las críticas asegurando que "ni hemos quitado, ni hemos incrementado las luces de esos barrios, hemos mantenido las mismas que en la pasada legislatura". La concejala respondió así a las críticas del regidor de Més per Palma, Miquel Àngel Contreras, que se hizo eco de las quejas surgidas en el Rafal Nou y Can Pastilla.

"El año que viene intentaremos poner más iluminación, pero nosotros no hemos eliminado ninguna con respecto a cuando ustedes gobernaban", señaló Soto. "En todo caso les recuerdo que después del día 22 seguiremos poniendo luces, así que no hagan elucubraciones", añadió.