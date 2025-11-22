Arranca el encendido de luces de Palma con la Plaza de España abarrotada

La Plaza de España empieza a desbordarse de público ante el inminente encendido de luces de Palma. Padres, jóvenes y niños han llenado el centro de la ciudad para seguir de cerca uno de los actos más destacados del calendario navideño. El Ayuntamiento ha decidido trasladar el encendido desde espacios como la plaza de la Reina o Cort a la plaza de España, recientemente remodelada, por motivos de visibilidad y seguridad después de los problemas de colapsos registrados en ediciones anteriores.

Antes de que la ciudad se ilumine, el público podrá disfrutar de ‘El ball de les dues estrelles’, un espectáculo visual y musical diseñado por el Grup TRUI. La propuesta, de unos 35 minutos de duración, narra la historia de dos estrellas hermanas, Lira y Vega, que se reencuentran tras milenios para bailar un vals guiadas por un diamante que simboliza los deseos colectivos de la ciudad.

El montaje incluye una gran plataforma central, pantalla LED, proyecciones, efectos de nieve y humo y una iluminación totalmente sincronizada con la banda sonora. Sobre el escenario participarán 13 artistas, junto a un amplio equipo técnico, y uno de los elementos más llamativos será el ‘Candelabre Galàctic’, una instalación flotante que descenderá desde el cielo para convertirse en el escenario del baile final. El espectáculo concluirá con la cuenta atrás y un efecto de confeti luminoso coincidiendo con el encendido de las luces en toda la ciudad.

El encendido de este sábado también estrenará un alumbrado navideño más amplio. Este año, Palma contará con 3.350 módulos de luz (80 más que en 2024) y alrededor de 614 kilómetros de guirnaldas, repartidos en unas 200 calles de todos los barrios de la ciudad. El presupuesto total del alumbrado asciende a 1,9 millones de euros, según el área de Infraestructuras.

La gran cuenta atrás y el encendido simultáneo de todo el alumbrado están previstos en torno a las 19.30–19.35 horas, siempre que la climatología y el desarrollo del show lo permitan. A partir de ese momento, las luces navideñas se activarán al mismo tiempo en distintos puntos de la ciudad, marcando el inicio de la temporada festiva en Palma y dando el pistoletazo de salida a un amplio calendario de actividades hasta Reyes. La ciudad se prepara para volver a brillar un año más.