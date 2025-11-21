El único canal de streaming de Mallorca transmite en vivo el encendido de luces de Navidad de Palma

El encendido de luces de Navidad en Plaza España se prevé que contará con la presencia de más de 20.000 personas este sábado, pero muchísimas más podrán verlo desde cualquier lugar del mundo por Youtube en Moasis TV, el único canal de streaming de la isla, que lo transmitirá en vivo en un formato 360 a partir de las 17:30.

En concreto, el medio multiplataforma y productora audiovisual desplegará en Plaza España a todo su equipo técnico y creativo. La cobertura del evento, tan especial para los mallorquines y palmesanos, Moasis TV la realizará a metros del estudio que posee en la misma Plaza España. Desde allí también harán un programa en vivo en el plató en el que participarán los asistentes con juegos.

“El objetivo de Moasis TV es que el evento sea divertido, que sea algo lindo para todos. Vamos a mostrar la plaza, el encendido y todo el espectáculo con varias cámaras y además participarán los conductores de los programas y otros invitados”, adelanta Juan Ernesto Ybarra, fundador y director de Moasis TV. “Vamos a producir un contenido original y de calidad para entretener a la comunidad mallorquina”, añade.

Nacido hace menos de un año, Moasis TV cuenta actualmente con cinco programas estables en la grilla: Mamarracha, Puque (¿Pero usted quién es?), Pasan Cosas, El Rincón y Tot bé?, la única propuesta íntegra en catalán.

El director y fundador de Moasis TV, Juan Ernesto Ybarra, conductor del programa Pasan Cosas / Moasis TV

“Lo que más me gusta de Tot bé es que tiene una agenda paralela muy distinta a la de los medios tradicionales. Han venido drag queen y extranjeros que hablan el mallorquín”, comenta Ybarra.

Con foco en la producción creativa, artística y estética de productos audiovisuales, Moasis TV se encamina a cerrar el año con una de las fiestas más tradicionales que disfruta Palma.

“El sábado será un día muy especial. Vamos a hablar de la importancia de estar juntos. El encendido de luces es un momento para disfrutar en la calle con familia, pareja, amigos. Hay una idea de comunidad. Nos acompañará la psicóloga Susana Ivorra para hablar de todo esto”, finaliza Ybarra.