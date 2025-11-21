La renovación del distintivo ORA para residentes que elimina la pegatina física arranca el día 25

El próximo 25 de noviembre comienza la campaña de renovación del distintivo ORA, que este año presenta como principal novedad la eliminación definitiva del soporte físico de la pegatina, pasando a un sistema completamente virtual. A partir de ahora, las autorizaciones se verificarán exclusivamente mediante la matrícula del vehículo, tanto por el personal controlador como a través de dispositivos de lectura automática.

Con este nuevo sistema virtual, ya no será necesario el uso de adhesivos físicos, y el proceso de verificación será automático, permitiendo realizar el trámite de manera rápida, cómoda y sin desplazamientos.

El plazo de renovación permanecerá abierto hasta el 31 de enero de 2026, y se prevé gestionar hasta 16.199 renovaciones, frente a las 16.299 realizadas el año pasado.

La campaña de renovación arranca el 25 de noviembre. / Cort

Cabe recordar que la renovación está dirigida exclusivamente a residentes que ya dispongan del distintivo, quedando excluidas las nuevas altas.

El trámite y el pago de la tasa de 24 euros podrán completarse íntegramente online, utilizando DNI, matrícula y fecha de nacimiento, sin necesidad de certificado digital.

Para realizar el proceso, los usuarios deberán acceder a la nueva página web habilitada, https://renovacioora.palma.es , y realizar la identificación, el pago online o descargar la carta de pago para abonar en el banco, y comprobar la activación del distintivo virtual a las 72 horas.

En caso de incidencias, como pendientes tributarias, documentación caducada o diferencias en el domicilio del vehículo, la web informará del motivo y del procedimiento a seguir.

Trámite presencial

Los usuarios que deseen realizar el trámite presencialmente y no tengan incidencias podrán hacerlo en la oficina de la SMAP, sin cita previa, de lunes a viernes de 9:00 a 19:30 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas. Aquellos con incidencias que no puedan renovar online podrán gestionar la renovación de manera presencial en el Negociado ORA-ACIRE-CiD-ZBE, con cita previa.

Para resolver dudas, el público puede contactar con el Negociado ORA-ACIRE-CiD-ZBE llamando al 971 225 522 o escribiendo a oraacire@palma.cat, en horario de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas.

Con este nuevo sistema, el Ayuntamiento de Palma avanza en la digitalización de la gestión, ofreciendo un proceso más ágil, cómodo y sostenible.