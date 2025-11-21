Consulta aquí el programa de Navidad en Palma con más de 300 actividades repartidas por toda la ciudad

El Ajuntament de Palma ha preparado un amplio programa navideño con más de 300 actividades para todos los públicos, que combina tradición, cultura, música y dinamización comercial. Las fiestas arrancan este viernes con la apertura del Belén de Cort y el encendido de luces en la plaza de España, acompañado del espectáculo El baile de las dos estrellas.

La ciudad contará con numerosos belenes repartidos por distintos puntos, además de una intensa campaña comercial impulsada por PalmaActiva, que incluirá 138 actividades bajo el lema El comerç local il·lumina Nadal, entre el 21 de diciembre y el 3 de enero.

La programación incorpora 16 conciertos de corales en espacios emblemáticos, actividades itinerantes —como charangas, elfos, pajes reales y flashmobs— y propuestas familiares como cuentacuentos, talleres, photocalls y encuentros con Papá Noel y el paje real. Como novedad, la iniciativa Piano en Ciutat instalará pianos de uso libre en lugares céntricos.

Los casals de barri, bibliotecas y centros culturales ofrecerán talleres, conciertos y actividades especiales, mientras que la programación municipal incluye opciones para personas mayores, rutas para ver la iluminación y propuestas deportivas abiertas a toda la ciudadanía.

El calendario institucional se desarrollará entre el 30 de diciembre y el 6 de enero, con actos tradicionales como La Colcada, la llegada de los Pajes Reales, la Cabalgata de Reyes —que estrena carrozas— y la representación de L’Adoració dels Tres Reis d’Orient en Ses Voltes.