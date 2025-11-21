El personal de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de Palma y del 010 harán huelga el próximo lunes

El personal de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC) de Palma y del Servicio de Atención Telefónica (SAT) 010 irán a la huelga el próximo lunes, 24 de noviembre, tras romperse las negociaciones en marcha desde hace más de un año en la búsqueda de mejoras en la calidad del servicio y las condiciones laborales del personal.

Según ha informado el sindicato CC OO, las diferentes organizaciones sindicales han intentado alcanzar acuerdos tanto en las Mesas de Negociación como en las reuniones mantenidas con los responsables políticos, "trasladando en todo momento la gravedad de la situación del servicio".

Asimismo, han celebrado diversas asambleas con la plantilla, recogiendo las reivindicaciones y propuestas del personal adscrito a este servicio.

"Pese a esta voluntad constante de diálogo de los representantes sindicales, el Ayuntamiento no ha mostrado avances significativos ni ha asumido compromisos que permitan dar respuestas reales a las necesidades del servicio y de la plantilla, siendo, totalmente, insuficientes las propuestas presentadas por la Administración", han explicado.

El mismo día de la huelga, a las 10.00 horas, los trabajadores realizarán una concentración de protesta en la calle Cadena para visibilizar el conflicto y exigir soluciones inmediatas.