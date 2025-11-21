Palma registró casi 4.500 denuncias por violencia de género en 2024

El Ayuntamiento de Palma presentó este viernes su informe anual de 2024 sobre violencia machista, elaborado por la Unidad Técnica del área de Igualdad, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El documento también recoge datos del último informe sobre Tráfico con Fines de Explotación Sexual (TFES), según el cual en Palma una de cada tres personas que ejercen la prostitución —447 mujeres— es víctima de explotación sexual.

En cuanto a las principales conclusiones del informe, en 2024 los distintos servicios municipales atendieron a 3.120 personas por casos de violencia machista. El estudio refleja además que se registraron 199.094 denuncias en España, 7.785 en Baleares y 4.498 en Palma, cifras que suponen ligeras reducciones respecto a 2023. En términos de tasa, 80,3 mujeres por cada 10.000 presentaron denuncia en España; 126 en Baleares; y 141,7 en Palma, una ratio superior a las medias estatal y autonómica, lo que el Ayuntamiento interpreta como señal de mayor sensibilización y capacidad de denuncia en el municipio.

El Servicio de Atención 24 horas de Palma gestionó 4.737 llamadas —2.109 procedentes del municipio— y realizó 227 acompañamientos. El 97% de las mujeres atendidas reside permanentemente en la ciudad; dos de cada tres son españolas y más de la mitad tiene entre 31 y 50 años.

Durante el acto, la primera teniente de alcalde y regidora del área, Lourdes Roca, destacó la importancia de los recursos municipales y detalló el programa de actividades organizado con motivo del 25N, bajo el lema “Alza la voz contra la violencia hacia las mujeres”. Roca recordó que la campaña está dirigida a toda la población con el objetivo de “sensibilizar, prevenir y reforzar el compromiso colectivo” ante cualquier forma de violencia machista. También agradeció la labor de los profesionales y entidades que trabajan en la detección, protección y acompañamiento de las víctimas, y reafirmó el compromiso municipal con la erradicación de la violencia machista.

Entre las actividades aún previstas figuran un espacio de apoyo y memoria para las víctimas, abierto hasta el 28 de noviembre en el Casal de Barri de Pere Garau; el cuentacuentos “Artur y Clementina”, el 26 de noviembre a las 17:45 horas, a cargo del personal bibliotecario de Son Ximelis; y un curso de autoprotección para mujeres víctimas de violencia de género impartido por la Policía Local de Palma del 24 al 27 de noviembre.