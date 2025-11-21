Palma enciende este sábado las luces de Navidad: hora, lugar de la fiesta y espectáculos

Cort ya ha puesto fecha y hora al esperado encendido de luces de Navidad, y los espectáculos que lo acompañarán para celebrar la llegada las fiestas a Palma.

Este año las luces navideñas llegará todos los barrios de la ciudad, aunque la principal novedad es el cambio de ubicación del encendido, que se llevará a cabo por primera vez en la Plaza de España, dos días antes que la semana del Black Friday.

Día y hora del encendido

El acto central del encendido de las luces de Navidad de Palma 2025 será este sábado 22 de noviembre. El programa arranca a las 19.00 horas en la plaza de España con un espectáculo inaugural y está previsto que la gran cuenta atrás y el encendido simultáneo de todo el alumbrado se produzcan en torno a las 19.30–19.35 horas, siempre que la climatología y el desarrollo del show lo permitan.

A partir de ese momento, las luces navideñas se activarán al mismo tiempo en distintos puntos de la ciudad, marcando el inicio de la temporada festiva en Palma y dando el pistoletazo de salida a un amplio calendario de actividades hasta Reyes.

Plaza de España, nuevo epicentro de la fiesta

La gran novedad de este año es el cambio de ubicación. El Ayuntamiento ha decidido trasladar el encendido desde zonas como la plaza de la Reina o Cort a la plaza de España, recientemente remodelada, por motivos de visibilidad y seguridad. Este espacio más amplio permite una mejor evacuación y puede albergar hasta unas 18.000 personas, después de los problemas de colapsos vividos en ediciones anteriores.

Cortes y desvíos de tráfico

Desde el consistorio se recomienda llegar con antelación y, en la medida de lo posible, evitar el vehículo privado, ya que habrá restricciones de tráfico y desvíos de líneas de la EMT en el entorno de plaza de España y en sus paradas.

Así ha sido el encendido de luces de Navidad en Palma / Manu Mielniezuk

Espectáculo gratuito: ‘El ball de les dues estrelles’

Antes de que la ciudad se ilumine, el público podrá disfrutar de ‘El ball de les dues estrelles’, un espectáculo visual y musical diseñado por el Grup TRUI. La propuesta, de unos 35 minutos de duración, narra la historia de dos estrellas hermanas, Lira y Vega, que se reencuentran tras milenios para bailar un vals guiadas por un diamante que simboliza los deseos colectivos de la ciudad.

El montaje incluye una gran plataforma central, pantalla LED, proyecciones, efectos de nieve y humo y una iluminación totalmente sincronizada con la banda sonora. Sobre el escenario participarán 13 artistas, junto a un amplio equipo técnico, y uno de los elementos más llamativos será el ‘Candelabre Galàctic’, una instalación flotante que descenderá desde el cielo para convertirse en el escenario del baile final. El espectáculo concluirá con la cuenta atrás y un efecto de confeti luminoso coincidiendo con el encendido de las luces en toda la ciudad.

La entrada al evento es libre y gratuita, sin necesidad de reserva previa.

Más luces y decoración en todos los barrios de Palma

El encendido de este sábado también estrenará un alumbrado navideño más amplio. Este año, Palma contará con 3.350 módulos de luz (80 más que en 2024) y alrededor de 614 kilómetros de guirnaldas, repartidos en unas 200 calles de todos los barrios de la ciudad. El presupuesto total del alumbrado asciende a 1,9 millones de euros, según el área de Infraestructuras.

Entre las novedades figuran nuevas luces en zonas que el año pasado no estaban iluminadas, como la avenida Gaspar Bennàzar, Jacint Verdaguer, Son Espanyol, plaza Patins o algunos tramos de Comte Sallent, Son Sardina, Can Capiscol, Pere Garau y General Riera.

Árbol de Navidad y bola luminosa

Se mantienen, además, elementos icónicos como el árbol de 20 metros en el Parc de ses Estacions, los árboles de 10 metros en Antoni Maura y plaza Raimundo Clar o la gran bola luminosa del passeig Sagrera, entre otros puntos muy fotografiables.

La bola navideña del Passeig Sagrera ya ha sido instalada. / Manu Mielniezuk

Consejos para disfrutar del encendido sin agobios: Llegar con tiempo : al ser un evento gratuito y muy popular, se espera una gran afluencia de público en plaza de España y sus alrededores.

: al ser un evento gratuito y muy popular, se espera una gran afluencia de público en plaza de España y sus alrededores. Usar transporte público : las paradas de EMT en la propia plaza estarán suspendidas durante el acto, pero hay alternativas cercanas. Conviene revisar los avisos de la EMT antes de salir de casa.

: las paradas de EMT en la propia plaza estarán suspendidas durante el acto, pero hay alternativas cercanas. Conviene revisar los avisos de la EMT antes de salir de casa. Seguir las indicaciones de la Policía Local y respetar los cordones de seguridad y las zonas reservadas para emergencias.

y respetar los cordones de seguridad y las zonas reservadas para emergencias. Llevar ropa de abrigo y calzado cómodo: el espectáculo es al aire libre y se prevé que el público permanezca de pie durante todo el show.

Un programa navideño con más de 300 actividades

El encendido de las luces será solo el primer gran acto del amplio programa navideño que ha preparado Cort. Para estas fiestas, el Ayuntamiento ha anunciado más de 300 actividades repartidas por toda la ciudad, combinando tradición, cultura, música y dinamización comercial.

El programa incluye la inauguración del Belén de Cort, rutas de belenes por distintos puntos de Palma, conciertos de corales en plazas y calles emblemáticas, pasacalles, cuentacuentos, talleres infantiles, photocalls con pajes reales y Papá Noel, así como la novedosa iniciativa ‘Piano en Ciutat’, con pianos abiertos al público en espacios como Cort, Sant Miquel, la Rambla o el Born.

Además, como cada año habrá numerosos mercadillos navideños en toda la ciudad.

Consulta aquí el programa completo de actos de Navidad en Palma este 2025