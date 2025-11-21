Palma dedicará una calle al arquitecto que diseñó el monumento de sa Feixina

Calle Francisco Roca Simó. El Ayuntamiento dará una calle al arquitecto que, entre otros proyectos, diseñó el monumento de sa Feixina erigido por el franquismo en los años 40 para honrar a los caídos en el crucero 'Baleares' que lucharon en el bando nacional. Una proposición que lleva la firma de Vox y que se aprobará en el pleno de la próxima semana con el respaldo del PP.

Así lo ha anticipado este viernes el equipo de gobierno durante la comisión de infraestructuras previa al pleno. El debate se ha aplazado hasta entonces, pero la izquierda ya ha expresado su rechazo a esta iniciativa. "Votaremos en contra por razones democráticas. De hecho, a estas alturas sa Feixina debería estar demolida", ha subrayado la regidora de Podemos, Lucía Muñoz.

El regidor de Més per Palma, Miquel Àngel Contreras, se ha expresado en la misma línea: "Lo rechazamos por dos motivos: porque diseñó el monumento de sa Feixina y porque existe una comisión de toponimia formada por expertos que son los que deciden a quién dar nombre a una calle".

Por su parte, la regidora socialista Angélica Pastor ha lamentado que, cuando acaba de cumplirse 50 años de la muerte de Francisco Franco, "el PP y Vox blanquean el franquismo y el fascismo".

Los representantes del PP no se han pronunciado para defender su posicionamiento, pero sí lo ha hecho el líder de Vox, Fulgencio Coll. "No culpen a las piedras. Les recuerdo que fue una alcaldesa socialista [Aina Calvo] la que protegió el monumento", ha manifestado.

Un "palmesano universal"

En su moción, Vox argumenta que el arquitecto palmesano Francisco Roca Simó fue "una figura clave en la expansión del modernismo fuera de Europa y ha sido definido como el arquitecto mallorquín universal". Y recuerda algunas de sus creaciones que perviven en la ciudad como Can Forteza-Rey (1907), Can Segura (1907), el Hostal Corona (1908) y especialmente los edificios gemelos de Can Casasayas.

"No cabe la menor duda que la definición de Mallorquin Universal, o Palmesano Universal es muy acertada, razón por la que creemos que este gran arquitecto merece se le dedique una calle singular en su ciudad natal", añade Vox.