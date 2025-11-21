Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los nuevos radares de la avenida Adolfo Suárez de Palma ya multan

Los dos dispositivos instalados a principios de noviembre han superado un proceso de calibración para comprobar su correcto funcionamiento

Uno de los nuevos radares instalados en la avenida Adolfo Suárez.

Uno de los nuevos radares instalados en la avenida Adolfo Suárez. / B. Ramon

Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

Los nuevos radares de la avenida Adolfo Suárez ya multan. El Ayuntamiento de Palma instaló el pasado 5 de noviembre dos dispositivos para controlar la velocidad en esta transitada vía. Durante este tiempo se han sometido al habitual proceso de calibración para garantizar su correcto funcionamiento y desde hace unos días ya están plenamente operativos.

Cort justifica la colocación de estos nuevos elementos en la elevada siniestralidad que ha presentado esta vía en los últimos años y en la circulación de miles de vehículos a diario al tratarse de una de las principales arterias de entrada y salida de vehículos de Palma. Hay que recordar que la velocidad está limitada a 50 kilómetros por hora.

De este modo, en un tramo de quinientos metros se concentran tres radares porque los dos nuevos dispositivos se suman al que existe desde hace años a la altura de la sede de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB). También está prevista la instalación de un cuarto elemento, un 'foto-rojo' junto al semáforo que está a la altura de la avenida Gabriel Alomar en dirección aeropuerto y que multa cuando un conductor pasa en rojo.

Señales de advertencia

El Consistorio confirmó ayer que los dos nuevos radares ya instalados están operativos desde hace varios días. En ambos casos se ha colocado señalización para advertir a los conductores de que se aproximan a dispositivos de control de velocidad.

En toda esta calle la velocidad está limitada a 50 kilómetros por hora, pero hasta la colocación de estos elementos era habitual que los conductores cogieran más velocidad al tratarse de un vía casi en línea recta, lejos del casco urbano y que conecta directamente con la autopista al aeropuerto, la Platja de Palma y un acceso a la Vía de Cintura, por lo que soporta un elevado nivel de tráfico.

