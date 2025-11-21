Así será el encendido de luces y las actividades de Navidad en el renovado Paseo Marítimo de Palma
Las actividades comenzarán el jueves 27 con el encendido de las luces de Navidad del puerto
La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha preparado para estas fiestas la primera edición de “Nadal al port de Palma”, un programa navideño abierto a la ciudadanía que llenará el puerto de actividades infantiles, solidarias y deportivas.
Los actos darán comienzo el jueves 27 de noviembre a las 19 h con el encendido oficial de las luces de Navidad del puerto. El evento, que tendrá lugar en el Moll Vell, frente a la sede administrativa de la APB, contará con la actuación de la Coral de Son Dameto y la presentación de la luminaria ganadora del concurso infantil “Del paper al cel”.
Entre las actividades programadas destacan los talleres infantiles de decoración navideña con materiales reciclados, una prueba de natación en la playa de Can Pere Antoni el 1 de enero, así como diversas propuestas vinculadas a la solidaridad y al disfrute en familia.
El programa incluirá también una recogida solidaria de alimentos a beneficio de la entidad SOS Mamás, invitando a la ciudadanía a colaborar con las familias que más lo necesitan durante estas fechas.
Además, en el Port Centre se podrá visitar la exposición histórica sobre el paseo Marítimo de Palma, que permite conocer de cerca su evolución, así como los detalles de su última remodelación.
Los días y horarios de todas las actividades se publicarán en las redes sociales de Ports de Balears y en la página web portsdebalears.com
