Can Pastilla también lamenta la falta de luces de Navidad: "Se han reído de nosotros"

En Can Pastilla hay indignación por la "ridícula" iluminación de Navidad que ha instalado este año el Ayuntamiento de Palma en el barrio. "Nos sentimos abandonados por muchos motivos, pero esto ha sido la gota que colma el vaso. Solo han instalado unas cuantas estrellas en la plaza Pius IX, y para eso mejor que no hubieran puesto nada", lamentó ayer Poncio Bover, presidente de la asociación de vecinos.

"Vas por El Molinar y ves un montón de luces. Sigues por el Coll d'en Rabassa y lo mismo. Entonces llegas a Can Pastilla y ni una. Ni en las calles, ni el paseo marítimo. Aquí por lo visto no celebramos la Navidad. Y eso que todos los años nos quejamos y en el Ayuntamiento todo son buenas palabras. Pero llega el momento de instalar las luces y vuelven a olvidarnos", manifestó Bover, al tiempo que señaló que "en el barrio hay mucho enfado".

"El año pasado las luces también se limitaron a la plaza, pero al menos pusieron más y hasta quedó bonito. Pero este año se han reído de nosotros, cuatro estrellas mal puestas que dan hasta vergüenza. Luego vas por Palma y ves que en muchos barrios instalan una iluminación espectacular. ¿Por qué aquí no? ¿Es que nosotros no pagamos impuestos?", se pregunta Bover.

Los vecinos se conformarían con la iluminación navideña del año pasado. / AAVV Can Pastilla

Enfado en otros barrios

La indignación de los vecinos de Can Pastilla es compartida con los del Rafal Nou, que el sábado han convocado una cacerolada para protestar porque, lamentan, un año más se han quedado sin iluminación navideña. La concentración tendrá lugar a las 19:00 horas coincidiendo con el inicio del espectáculo del encendido de luces que se celebrará en la plaza España.

El regidor del PSOE Daniel Oliverira, por su parte, denunció que el pasado octubre reclamó al equipo de gobierno en la Junta de Distrito de Llevant más luces en barrios como Son Gibert, Son Canals o Son Forteza, "barrios olvidados por el Ayuntamiento en este aspecto". Sin embargo, lamenta, "la instalación ha sido muy insuficiente".

El pasado lunes la regidora de Infraestructuras, Belén Soto, indicó que este año se han colocado más luces que se han extendido a nuevas calles. "Se ha planificado con el objetivo de llegar a todos los barrios de Palma, garantizando una distribución homogénea y equilibrada en toda la ciudad", señaló. En total se instalarán 3.350 módulos de luz en toda la ciudad, 80 más que el año pasado. También colocarán 614.396 metros de guirnalda, 72.050 más que el año anterior, distribuidos en doscientas calles de Palma. El presupuesto asciende a 1,9 millones de euros.