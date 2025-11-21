El Ayuntamiento podará los pinos del bosque de Bellver que resten visibilidad al castillo

El Ayuntamiento de Palma "podará, que no es lo mismo que talar" los pinos del bosque de Bellver que restan visibilidad al castillo. El pleno de la próxima semana aprobará esta intervención gracias a una iniciativa de Vox que contará con el respaldo del PP. Més per Palma ha anticipado este viernes su abstención, mientras que el PSOE y Podemos votarán en contra.

Es el polémico punto de una propuesta más amplia relativa a la "rehabilitación" del arbolado de Bellver que incluye una solicitud al Consistorio para que haga un estudio sobre la masa vegetal de este bosque "para detectar los árboles que podrían estar en peligro de caída ante tormentas", además de la repoblación de las zonas "que hayan sufrido deforestación tanto por incidencias naturales como por la tala que sea necesaria realizar". El tercer punto reclama "podar las copas de los árboles que resten visibilidad al castillo".

El PP ha anunciado su respaldo a los tres apartados y el PSOE a los dos primeros, con la condición de que el relativo al estudio se extienda también al cercano bosque de Son Quint. En relación con el tercero, la regidora socialista Angélica Pastor ha tomado la palabra para criticar que se trata de una moción "ideológica", por lo que la ha rechazado.

"No podemos cortar todos los árboles de Palma que nos impiden la visión de algo, es una barbaridad. Además, ¿cuáles talamos? ¿cuáles son los que interfieren en la visibilidad con el castillo? ¿desde qué punto? Es un atropello y un delito contra el patrimonio arbóreo de la ciudad", ha lamentado Pastor, al tiempo que ha criticado que "esta legislatura se están quitando árboles y embaldosando alcorques todos los días".

La regidora de Infraestructuras, Belén Soto, ha pedido intervenir "para aclarar" una cuestión. "En ningún momento se habla de talar, como siempre quiere confundir", ha señalado dirigiéndose a la socialista. "La proposición habla de podar, que no es lo mismo que talar", ha añadido.

"Las copas de algunos pinos se solapan con el castillo"

La proposición de Vox señala que tras las últimas tormentas "observamos con preocupación los estragos que ocasionaron en este bosque, parque natural de singular importancia, en particular en las cercanías a los barrios de la Bonanova y El Terreno". Entre los daños causados por esos fenómenos atmosféricos, "la caída de altos pinos, el desenterramiento de algunos de ellos y la pérdida de las copas en otros".

Del mismo modo, subraya que "las copas de algunos de los árboles cercanos al Castillo de Bellver se solapan con este monumento, Bien de Interés Cultural y patrimonio histórico de España, restándole belleza y visibilidad, lo cual ha sido preocupación de ARCA de acuerdo con la Ley de Patrimonio de Baleares", destaca.