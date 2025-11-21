Arranca la Navidad en Palma: el Belén y el Buzón Real de Cort ya están abiertos al público

El Ajuntament de Palma ha inaugurado este viernes su tradicional Belén, instalado en el vestíbulo de Cort, donde podrá visitarse hasta el próximo 5 de enero. El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, y la regidora de Participació Ciutadana, Lourdes Roca, han asistido al acto junto a la Asociación de Betlemistes de Mallorca, encargada de la instalación del pesebre. El la plaza de Cort, tras la inauguración del pesebre, el coro de los 'vermellets' ha ofrecido un pequeño concierto para coronar el acto.

La maqueta representa el Nacimiento de Jesús y diversas escenas de la vida cotidiana tanto en las calles de Palma como en el campo mallorquín. En la parte posterior se han reproducido edificios emblemáticos de la Plaça de Cort, incluyendo la fachada de Cort, el Consell de Mallorca y otros inmuebles destacados como el Castell de Bellver. Además, como es costumbre, entre las figuras se podrá buscar al fraile y al Drac de na Coca, elementos característicos del Belén.

La inauguración del Belén de Cort, en imágenes. / Guillem Bosch

En total, el conjunto incluye más de 200 figuras de barro elaboradas expresamente para este Belén y pintadas a mano por la artista Margalida Bover, bajo la dirección artística de Catalina Rullan. Se trata de un pesebre tradicional y este año, como novedad, se ha añadido un torrente con figuras de peces en la parte delantera.

El Belén se ha colocado en el centro del vestíbulo para facilitar un recorrido fluido con una puerta de entrada y otra de salida.

Horario de visita

El horario será de lunes a viernes de 09.00 a 20.30 horas y los sábados, domingos y festivos de 10.00 a 20.00 horas. Durante la inauguración, el alcalde ha animado a los palmesanos a visitar el Belén, que además del Nacimiento incorpora diferentes escenas cotidianas de las calles de Palma y oficios típicos de la isla.

Por otro lado, el alcalde también ha inaugurado el Buzón Real, acompañado por un grupo de niños de Palma, que recogerá las cartas destinadas a los Reyes Magos hasta el próximo 5 de enero.