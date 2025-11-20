Esta es la predicción meteorológica para el día del encendido de luces de Navidad en Palma

El esperado encendido de luces, símbolo del inicio de la temporada navideña, tendrá lugar este sábado 22 a las 19:00 horas. Este año, Palma brillará por completo, y las calles se llenarán de personas que, como cada año, no quieren perderse este evento tan especial.

El acto, que presenta como novedad un cambio de ubicación, se celebrará en Plaza España, un lugar más amplio, para facilitar la experiencia de los asistentes. La ceremonia comenzará con la actuación de 'El ball de les dues estrelles', interpretado por el Grup TRUI.

El año pasado, el evento reunió a unas 20.000 personas, cifra que se espera repetir este año. Después de una semana marcada por la inestabilidad meteorológica, muchos asistentes mirarán al cielo con la esperanza de que cesen las lluvias.

Previsión para el sábado

Estas pasadas jornadas han estado protagonizadas por lluvias intermitentes, claros y un notable descenso de las temperaturas, pero la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que este sábado 22, el tiempo dará una tregua y no se registrarán precipitaciones.

El día comenzará con intervalos nubosos que se irán disipando progresivamente, dejando un cielo poco nuboso durante la tarde y la noche. Durante las primeras horas de la mañana existe una baja probabilidad de lluvia, entre el 10% y el 30%, con posibilidad de alguna precipitación aislada.

Frío, pero sin lluvias

Durante la tarde-noche, cuando se celebren los actos principales, no se esperan lluvias, lo que favorecerá la asistencia a las calles para presenciar el encendido de luces. Las temperaturas se mantendrán frías, con mínimas de 4 a 8 °C y máximas que alcanzarán los 14 o 15 °C, en línea con el descenso térmico de los últimos días.

El viento registrará rachas de 50 a 60 km/h durante la madrugada, aunque se calmará a lo largo del día. Por la tarde y la noche soplará una brisa suave, de 5 a 15 km/h, creando un ambiente más agradable para el público.

De esta manera, Palma recibirá el inicio oficial de la Navidad con frío, pero con un cielo estable y, sobre todo, sin lluvias en el momento del encendido.