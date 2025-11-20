Palma pide duplicar de 30 a 60 millones de euros el dinero de la Ley de Capitalidad por el aumento de población

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha presentado este miércoles la propuesta de modificación de la Ley de Capitalidad, con el objetivo de que se establezca un régimen de financiación "justo y eficiente" que garantice, entre otras mejoras, una aportación anual mínima de 60 millones de euros para la ciudad, el doble de la actual. La modificación, ha explicado el primer regidor de Cort en rueda de prensa, se elevará al pleno municipal del próximo 27 de noviembre para su posterior traslado al Parlament balear.

Ha recordado que esta petición se formula conforme a lo establecido en la Ley de Capitalidad y en el Estatuto de Autonomía, que facultan al Ayuntamiento de Palma a proponer cambios en su propia Ley de Capitalidad. "Han pasado casi 20 años de la aprobación de la ley y durante todo este tiempo Palma, como capital política, administrativa, económica y social de las Islas Baleares, ha cambiado sustancialmente", ha subrayado Martínez, destacando que uno de los principales retos a los que se enfrenta la ciudad es el demográfico.

En este sentido, ha señalado que la población de Palma ha aumentado más de un 27% en los últimos 20 años, superando los 480.000 habitantes, a lo que se suma que en Palma se ubican el aeropuerto y el puerto, las dos infraestructuras que son puerta de entrada y salida de la isla y por los que en 2024 llegaron a la isla 18 millones de turistas.

Al respecto, ha añadido también que en los últimos 10 años no se ha alcanzado la inversión mínima anual de 30 millones de euros marcada por la Ley de Capitalidad, salvo en los dos últimos ejercicios.

Ante este escenario, el alcalde ha agradecido a la presidenta del Govern y al presidente del Consell de Mallorca su "compromiso absoluto" con Palma y con esta financiación necesaria para la capital balear.

"Cualquier alcalde, y no lo hicieron los anteriores, tiene que defender los intereses de los palmesanos; algo que sí se ha hecho en 2024 y 2025", ha incidido el primer regidor de Cort. Por el contrario, ha lamentado que entre 2016 y 2023 se dejaran de destinar a Palma más de 152 millones de euros por este concepto, lo que ha obligado a la ciudad a realizar un esfuerzo presupuestario superior al 122% para continuar atendiendo los costes de capitalidad y ejercer competencias y servicios infra financiados.

"Palma necesita y merece un régimen de capitalidad actualizado, justo y acorde con la ciudad dinámica, diversa y compleja en la que se ha convertido, y ese es el objetivo de la reforma que planteamos, disponer de una financiación justa para que se puedan asumir con todas las garantías la condición de capital", ha remarcado.

Detalles de la propuesta de modificación

Según ha informado el alcalde, la modificación de la ley eleva la aportación mínima anual a 60 millones de euros. Para ello, se plantea que los presupuestos generales de la CAIB y del Consell de Mallorca incluyan cada año un mínimo de 50 y 10 millones de euros, respectivamente, a favor de la Corporación municipal.

Esta aportación deberá actualizarse anualmente conforme al índice oficial de variación de precios y a la evolución de la población del municipio.

"Este incremento de la financiación permitirá sostener los servicios esenciales, mejorar infraestructuras y responder a las nuevas realidades sociales, demográficas y económicas de la capital de las Islas Baleares", ha añadido Martínez.

La propuesta de modificación también afecta a otros apartados de la ley que hacen referencia a otras competencias y funciones.

"Defendemos los intereses legítimos de los palmesanos con una iniciativa legislativa ante el Parlament cuyo objetivo se centra en dotar a Palma de las herramientas que necesita para afrontar con garantías el futuro y pueda seguir siendo la ciudad de oportunidades, servicios y bienestar que todos queremos. Es una iniciativa clara de mi compromiso con la ciudad de Palma y los palmesanos", ha concluido el alcalde.