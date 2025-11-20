Llegan los descuentos 'PalmaPertú": descubre cuándo y cómo canjearlos

Por primera vez, hoteles, comercios, establecimientos de restauración y empresas de transporte de Palma lanzan una campaña conjunta de descuentos para residentes con motivo de las festividades de Navidad.

La iniciativa, bautizada como 'PalmaPertú', ofrecerá descuentos de hasta el 20% en hoteles de la ciudad y ventajas exclusivas en transporte, gastronomía y experiencias navideñas entre el 9 y el 23 de diciembre.

El objetivo, según Francisco Serrano, presidente de Ashpama, es que los ciudadanos de Baleares visiten Palma y "vivan momentos especiales para ellos, con luces, experiencias personalizadas y una ciudad viva y llena de magia navideña".

Acceso a los descuentos con un código

Para acceder al descuento, según ha informado la Asociación Hotelera de Palma de Mallorca (Ashpama) en un comunicado, es necesario reservar directamente en la página web de cada hotel participante e introducir el código APALMA25. Los hoteles participantes están expuestos en la web "palmapertu.com".

A la idea se han sumado El Corte Inglés, que ofrecerá una experiencia gastronómica en su zona gourmet; Afedeco y Pimeco, que distribuirán vales de dos por uno en atracciones, bebidas calientes y ensaimadas del mercado de Sa Feixina; o los establecimientos de restauración, que han diseñado ofertas especiales.

También Balearia, con descuentos de hasta el 15% en transporte marítimo para los residentes que viajen a Palma y se alojen en alguno de los hoteles participantes y que hayan reservado los trayectos del 19 de noviembre y hasta el 23 de diciembre; Uep Fly, con descuentos de hasta el 20%; Aviba, dando visibilidad a la campaña; o el Ayuntamiento de Palma, ofreciendo apoyo institucional.

"Es una campaña muy especial porque todos los agentes clave de la cadena de valor turística trabajamos juntos para ofrecer una propuesta única a los residentes", ha señalado este martes, Serrano, en la presentación de la iniciativa.