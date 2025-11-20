Jaime Martínez: "Estamos preparados por si hay que cerrar las Avenidas para el encendido de luces de Navidad"
El alcalde de Palma señala que no se tomará la decisión hasta el mismo sábado, cuando la plaza España acogerá un evento que se prevé multitudinario
"Estoy convencido de que los conductores buscarán alternativas para llegar", subraya el primer edil
El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha afirmado este miércoles que el Ayuntamiento está "preparado" para cerrar al tráfico las Avenidas "en caso de ser necesario" este sábado con motivo del encendido de luces de Navidad que por primera vez se celebrará en la plaza España. En todo caso, ha señalado que esa decisión se tomaría el mismo día de un evento que arrancará a las 19:00 horas y se prevé multitudinario.
"Por encima de todo está la seguridad de las personas y por este motivo se ha decidido el cambio de ubicación a la plaza España. A partir de las recomendaciones de Policía, Bomberos y Protección Civil, al ver el éxito de estos últimos años del encendido de luces en plaza de la Reina, nos llevó a tomar esta decisión. Y se eligió la plaza España porque tiene esa posibilidad de las Avenidas y de espacios más abiertos, a diferencia del Born", ha manifestado el alcalde.
"La afluencia prevista es más o menos la de los últimos años. Estamos preparados por si fuera necesario hacer algún tipo de corte o desvío, pero en principio lo que queremos es normalidad. El hecho de que el encendido de luces no coincida con el Black Friday puede ayudar a que el número de personas pueda ser menor", ha apuntado Martínez.
"Si no es necesario, no pondremos más problemas al tráfico"
"Pocas previsiones se pueden hacer antes, pero Policía, Protección Civil y todas las áreas están preparadas para que, si es necesario, se cierren parte o gran parte de Avenidas. Pero si no es necesario, no pondremos más problemas a nivel de tráfico de los que pueda haber", ha destacado Martínez.
Por el momento el Ayuntamiento no se plantea hacer un llamamiento público para que los conductores eviten esa zona el sábado por la tarde. "Todo el mundo sabe que habrá un encendido de luces y que si es necesario se cerrarán las Avenidas. Estoy convencido de que los conductores buscarán alternativas para llegar. Y entiendo que no todo el mundo irá a los aparcamientos de los alrededores porque es lógico pensar que estarán completos", ha concluido el alcalde.
