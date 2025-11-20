Cort financiará la apertura de iglesias para fomentar un "turismo religioso" en Palma

El Ayuntamiento de Palma planea hacer una aportación económica al Obispado de Mallorca para que las iglesias abran durante más tiempo y fomentar así el "turismo religioso" en la ciudad. El PP respaldará una proposición de Vox en el pleno de la próxima semana para suscribir un convenio de "puertas abiertas" con los templos más emblemáticos, incluyendo la Seu, de modo que amplíen sus horarios de visita.

La moción insta al Consistorio a "establecer un convenio entre el Ayuntamiento (Fundación Palma Turismo 365) y el Obispado con el fin de que las Iglesias más emblemáticas de Palma de Mallorca estén abiertas en horario de visitas amplio, aportando económicamente la cantidad necesaria para este fin". Durante la comisión de Servicios a la Ciudadanía previa al pleno celebrada este jueves el PP ha anticipado su voto favorable, mientras que el PSOE, Més per Palma y Podemos votarán en contra.

El debate se ha aplazado al pleno, pero el primer teniente de alcalde, Javier Bonet, ha manifestado que "el Ayuntamiento ya está en conversaciones con el Obispado para alargar el horario de visitas de la Seu, que en verano cierra a las seis de la tarde".

Vox argumenta en su proposición la necesidad de fomentar "un turismo cultural y de experiencias, y disminuir el turismo de 'masas' y de 'sol y playa'" en la ciudad. "Esto se consigue entre otras cosas aportando al visitante una gran oferta de elementos atractivos, de posibilidades gastronómicas, visitas a lugares de interés. Y entre las joyas que posee Palma se encuentran sus iglesias, joyas arquitectónicas de diversas épocas. Con innumerables objetos históricos y de valor artístico. Además de existir un llamado 'Turismo religioso', señala el partido liderado por Fulgencio Coll.

"Un amplio horario de apertura"

"Sin embargo, la mayor parte del día las iglesias se encuentran cerradas, por lo que se propone que el Ayuntamiento establezca un convenio con el Obispado para conseguir con algún tipo de aportación económica suplir las horas en las que actualmente se encuentran cerradas, y que se establezca un amplio horario de apertura para que los visitantes puedan disfrutar de las Iglesias más emblemáticas", añade Vox.

Finalmente, se propone publicar "un documento con las iglesias conveniadas en las que se resuman las características de las mismas y sirvan de propaganda para dar a los visitantes".