Cort confirma que los turistas con coche particular no están autorizados a acceder a la Zona de Bajas Emisiones de Palma

Los turistas que vienen a Mallorca con su coche particular serán multados si entran en la Zona de Bajas Emisiones de Palma, aunque los vehículos sean cero emisiones. El Ayuntamiento confirma que este perfil de visitantes extranjeros no tiene opción de registrar su matrícula para ser autorizados a acceder a esta área de tráfico restringido en el centro de la ciudad, por lo que se enfrentan a sanciones de doscientos euros cada vez que lo hagan.

"Estos vehículos no están autorizados a entrar en la ZBE, ya que el sistema de la DGT no está universalizado en toda la UE y cada país tiene su propio método de clasificación, por lo que no se puede verificar automáticamente el nivel de emisiones de vehículos con matrícula extranjera", argumentan desde el departamento de Movilidad.

"Podrán quedar exentos únicamente si se dan de alta en el sistema y justifican su residencia, cumpliendo los requisitos establecidos", añaden.

El Consistorio solo da opción de registrar las matrículas de vehículos extranjeros en caso de que los conductores sean propietarios de una vivienda, una plaza de aparcamiento o un comercio en la isla. Eso excluye a los turistas. La mayoría de ellos cuando llegan alquilan un coche de matrícula española, poca antigüedad y por tanto con distintivo ambiental, por lo que pueden circular por la ZBE sin temor a ser multados. Sin embargo, una parte de ellos desembarcan con su vehículo particular y tienen vetado el acceso al centro de la ciudad.

Joachim Fischer posa junto a su Tesla con la multa notificada por Cort. / DM

Es el caso de Joachim Fischer, un alemán que visitó Mallorca el pasado verano y el lunes recibió en su domicilio una multa de doscientos euros del Ayuntamiento de Palma. Está indignado porque circuló por esta área de tráfico restringido con su Tesla cien por cien eléctrico y previamente había intentado registrarlo en el departamento de Movilidad sin ningún éxito.

"Pensé que bastaría con mi distintivo ecológico verde"

"Solo entré un momento por Jaume III para recoger a mi hija de 14 años después de ir de compras por el Born", explicó Fischer el miércoles en conversación con Diario de Mallorca desde Alemania. "Desde hace más de 40 años vengo dos o tres veces al año a la isla. Conducir mi vehículo particular me divierte y me da más flexibilidad para decidir cuándo regreso. Al no poder registrar mi coche en el Ayuntamiento, pensé que para evitar la multa bastaría con mi distintivo ecológico verde y la matrícula del coche eléctrico, tal como pasa en las zonas de bajas emisiones de las ciudades alemanas. Pero no ha sido así", lamentó.

Este turista alemán se siente "víctima de un error administrativo". De hecho, la DGT sí ofrece una opción para visitantes ocasionales. "En España no es posible expedir distintivos ambientales a vehículos con matrícula extranjera, pero no es necesario: Si tienes un vehículo proveniente de un país con distintivo ambiental (Alemania, Austria, Dinamarca, Francia) consideramos que tienes el distintivo español correspondiente", señala en su web.

Palma estrenó la ZBE el 1 de enero y activó el régimen sancionador el 1 de julio. Castiga con multas de doscientos euros a los vehículos de gasolina matriculados antes de 2000 y los diesel anteriores a 2006. Es decir, los más antiguos y por tanto más contaminantes. Por eso Fischer no entiende por qué su Tesla cien por cien eléctrico también fue penalizado cuando enfiló por Jaume III el pasado 24 de julio.