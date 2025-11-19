Toki Sushi llega a Palma, el restaurante de sushi más grande de Baleares

El Polígono de Llevant incorporará este mes de diciembre un nuevo espacio dedicado a la gastronomía japonesa: Toki Sushi, el que será el restaurante de sushi más grande de Baleares y una de las aperturas más destacadas del final de año en la capital mallorquina.

Según han explicado en un comunicado de prensa, Toki Sushi aspira a convertirse en un punto de encuentro para los amantes del sushi elaborado con técnica y producto de alta calidad. El restaurante introduce el concepto "Sushi con alma rebelde", un lema que resume una propuesta fiel a la técnica japonesa clásica, pero abierta a reinterpretaciones contemporáneas y nuevos matices.

Esta idea define la identidad del proyecto: un espacio que respeta el oficio, pero que no renuncia a la creatividad. El nombre del establecimiento, TOKI (時), significa "tiempo" en japonés y, al mismo tiempo, evoca la ciudad de Tokio. Esta dualidad da forma al discurso de la marca, que entiende cada pieza de sushi como un instante preciso: el momento exacto en el que técnica, sabor y estética se encuentran. Esta visión se refleja tanto en la puesta en escena del espacio como en la estructura operativa del restaurante.

Un solo local; dos cocinas y una bodega

La marca ha explicado que, para garantizar la máxima seguridad alimentaria y preservar la calidad del producto, el local contará con dos cocinas diferenciadas. La primera, dedicada exclusivamente al sushi, ha sido diseñada para mantener un control riguroso de la cadena de frío, así como una manipulación precisa del pescado y el arroz. La segunda cocina dará servicio al resto de la carta, permitiendo una operativa ágil.

Toki Sushi dispondrá también de una bodega de vinos premium, con una selección de referencias nacionales e internacionales pensadas para acompañar diferentes estilos de sushi y propuestas de fusión. La carta se planteará como un recorrido que va de los cortes más tradicionales a versiones contemporáneas que buscan ampliar los límites del gusto sin perder la esencia del producto japonés.

La llegada de Toki Sushi supone un impulso para el propio Polígono de Llevant, que en los últimos años ha incorporado nuevos negocios, actividades culturales y propuestas gastronómicas que diversifican su oferta y lo consolidan como un área en evolución dentro del mapa urbano de Palma.

Con esta apertura, Toki Sushi aspira a convertirse en un referente gastronómico en las islas, ofreciendo un espacio amplio, especializado y pensado para quienes buscan una experiencia centrada en la técnica, el sabor y la interpretación contemporánea del sushi.