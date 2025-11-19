Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Parc de la Mar afrontará la segunda fase de su reforma en el segundo semestre de 2026

Cort aprueba el proyecto con un presupuesto de 9,4 millones de euros que incluirá la renovación de la cubierta del aparcamiento subterráneo, la sustitución de parte del pavimento y nuevo alumbrado

Se establecerá un calendario de obras para minimizar las molestias a los usuarios

Las obras se prolongarán durante veinte meses.

Las obras se prolongarán durante veinte meses. / B. Ramon

Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

La Junta de Govern del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles de forma inicial la segunda fase del proyecto de mejora del Parc de la Mar con un presupuesto total de 9.432.548 euros, de los que seis millones serán financiados con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

El plazo estimado de ejecución es de aproximadamente 20 meses y el inicio de los trabajos está previsto en el segundo semestre de 2026. Durante ese tiempo, se garantizará la continuidad parcial del uso del parque mediante fases escalonadas, minimizando así las molestias a los usuarios. Se trata de la continuación de una rehabilitación que dio comienzo con una primera fase en 2022.

Según ha destacado la teniente de alcalde de Infraestructuras, Belén Soto, se trata de "una intervención clave que continuará con la rehabilitación integral y puesta en valor de uno de los espacios públicos más emblemáticos de Palma".

El Parc de la Mar, inaugurado en 1984 y declarado Bien de Interés Cultural (BIC), es un referente paisajístico y patrimonial en la ciudad. "Con esta intervención se busca no solo modernizar sus infraestructuras y mejorar su accesibilidad, sino también preservar su valor histórico, respetando su diseño original", ha manifestado la regidora.

Se intervendrá para rehabilitar las gradas.

Se intervendrá para rehabilitar las gradas. / B. Ramon

Esta segunda fase forma parte de un plan global de rehabilitación que incluye también las futuras fases III y IV, con el objetivo de consolidar la renovación completa del parque en los próximos años.

El proyecto aprobado hoy abarca una superficie de 24.146 metros cuadrados, actuando sobre el área comprendida entre la entrada por Antoni Maura y el puente de entrada del agua de mar, respetando siempre el diseño y la estética del parque. Incluye una serie de actuaciones fundamentales para garantizar la rehabilitación del parque, destacando la renovación del pavimento, de las redes de servicios y la mejora de la accesibilidad universal.

Para ello, se procederá a la demolición y retirada de elementos deteriorados; desmontaje, conservación y reinstalación de elementos patrimoniales y esculturas; protección y conservación del arbolado existente; impermeabilización de los forjados situados sobre el aparcamiento y el local; y renovación integral de las redes de servicios (alumbrado, agua potable, riego, telecomunicaciones, etc.).

Reparación y sustitución de bancos, gradas y papeleras

También se llevará a cabo la mejora de la pavimentación y accesibilidad de todo el ámbito; la reparación y sustitución de elementos como bancos, gradas, papeleras, fuentes accesibles, barandillas y muretes; y la renovación de la jardinería y el arbolado con la plantación de especies mediterráneas. Todo ello, implantando un sistema de drenaje eficiente y manteniendo siempre la coherencia estética con la primera fase y el diseño original del parque.

Noticias relacionadas y más

"En definitiva, con esta rehabilitación se mejorará la sostenibilidad y eficiencia; se pondrá en valor el patrimonio histórico y cultural de la ciudad, reforzando la imagen del Parc de la Mar como parte del Conjunto Histórico de Palma; y se garantizará un entorno inclusivo y accesible para todos los usuarios", ha afirmado Soto.

