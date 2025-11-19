Més per Palma reclama a Cort un plan urgente para climatizar las escuelas

Més per Palma ha registrado una moción en el Ayuntamiento de Palma para reclamar la puesta en marcha de un plan "real y urgente" que garantice la climatización digna y sostenible de los centros educativos de la ciudad, especialmente de las escuelas infantiles de 0 a 3 años.

La regidora de Més per Palma, Kika Coll, ha denunciado que, pese a los anuncios del equipo de gobierno del PP, "no se ha llevado a cabo ninguna actuación efectiva" y los centros siguen afrontando "veranos insoportables y aulas gélidas en invierno".

El caso que más preocupa a la formación ecosoberanista es el de la Escola Infantil de Santa Catalina, que, según Coll, carece de cualquier sistema de climatización tanto para el calor como para el frío.

Ha señalado que el Ayuntamiento está a la espera de la compra del inmueble y de un futuro proyecto de obras, lo que, en el mejor de los escenarios, no evitará que el centro pase "otro invierno y otro verano" sin mejoras inmediatas. "El PP vende planes y fotos, pero no resuelve los problemas reales", ha criticado.

Més per Palma propone un Plan de Climatización Integral que responda tanto a las olas de calor como a los episodios de frío intenso, con medidas de aislamiento, ventilación natural, creación de zonas de sombra y áreas verdes, implantación de energías renovables y sistemas eficientes que garanticen el bienestar térmico durante todo el año.

Una mesa de coordinación

Además, reclama la creación de una mesa de coordinación con los centros, las Amipas y Fapa Mallorca. "Las familias piden soluciones al calor del verano y al frío del invierno. Nosotros ofrecemos un plan completo", ha afirmado Coll.

La formación ha subrayado que en Mallorca las temperaturas se han extremado en ambos sentidos, con aulas que superan los 30 grados en verano y espacios fríos en invierno, una situación denunciada reiteradamente por las asociaciones.

"Pese a los planes anunciados por el PP, esta legislatura no se ha puesto en marcha ni una sola medida", ha lamentado la regidora.