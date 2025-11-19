La Fresería aterriza en Mallorca: esta es su ubicación exacta

El típico postre de fresas con chocolate que gusta a tantos ha sido la inspiración para este local, que presume de ofrecer al público, en cada ciudad, las mejores fresas. Y es que la clave está en que los propietarios seleccionan de forma cuidada la fruta de calidad, 100% nacional. En Mallorca se pueden probar en Plaça d’En Coll, 3, en el centro de Palma.

En La Fresería se puede disfrutar creando el postre perfecto para cada uno. Fresas con multitud de salsas y toppings. Con chocolate negro, blanco, salsa lotus, de pistacho, de oreo y muchas más. También las clásicas fresas con nata. Y todo combinado con crumble de cookies, de galleta lotus, ositos de gominola, coco rallado, galletas dinosaurios y otros complementos. Toda una delicia para los amantes del dulce.

Todas las combinaciones pueden probarse en vasitos de diferentes tamaños: el vaso S, por 4,5 euros, el vaso M por 6,50 euros y el vaso XL con salsas y toppings ilimitados, por 15,90 euros.

Según explican sus fundadores, Alejandro Fernández y Gonzalo Barreno, en una entrevista en El País, la idea nació tras un viaje a Londres, donde en Borough Market, en la zona de Southwark dieron con un pequeño puestecito que vendía fresas con chocolate y tenía una gran cola de clientes. Tras probarlas, notaron, según dicen, que “esas fresas no sabían a nada” y que en España ellos podían ofrecer eso mismo pero de mayor calidad.

Así se creó La Fresería, aunque la fruta que venden son fresones, más grandes, dulces y sabrosas. El primer establecimiento fue en el Mercado de Antón Martín de Madrid y a medida que han ido pasando los años se ha convertido en toda una tendencia, que ahora, aterriza en Mallorca y ya es todo un éxito.

Los jóvenes propietarios, unidos por su pasión por las fresas decidieron emprender hace ya tres años un local donde esta fruta es la protagonista. La Fresería, todo un éxito en Madrid y con locales en Córdoba, Granada, Valencia, Barcelona y muchas más ciudades, anunciaba en Instagram nuevas localizaciones y entre ellas, Mallorca.

El éxito de La Fresería no para de crecer, es tanto que, Además de la franquicia en Mallorca, han abierto recientemente en Tarragona, Málaga, Santiago de Compostela, Vigo, Alicante, y también su primer local internacional en París.