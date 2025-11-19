Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Convocan una cacerolada en el Rafal Nou para protestar porque Cort no ha instalado luces de Navidad en el barrio

La asociación de vecinos invita a unirse a la concentración en el parque Rosa Bueno el sábado a las 19:00 horas, coincidiendo con el espectáculo del encendido que se celebrará en la plaza España

Operarios instalan luces de Navidad en el centro de Palma.

Operarios instalan luces de Navidad en el centro de Palma. / B. Ramon

Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

La asociación de vecinos del Rafal Nou ha convocado una cacerolada este sábado para protestar porque el Ayuntamiento de Palma no ha instalado luces de Navidad en el barrio. "Desde 2022 pidiendo luces", señala esta entidad vecinal.

La protesta se celebrará en el parque Rosa Bueno a las 19:00 horas, coincidiendo con el inicio del espectáculo del encendido de luces en la plaza España con el que Palma inaugurará las fiestas navideñas.

Convocatoria de la asociación de vecinos del Rafal Nou.

Convocatoria de la asociación de vecinos del Rafal Nou. / DM

El pasado lunes la regidora de Infraestructuras, Belén Soto, indicó que este año se han colocado más luces que se han extendido a nuevas calles. "Se ha planificado con el objetivo de llegar a todos los barrios de Palma, garantizando una distribución homogénea y equilibrada en toda la ciudad", señaló la regidora. Sin embargo, los vecinos del Rafal Nou lamentan que son la excepción.

1,9 millones de euros de presupuesto

En total se instalarán 3.350 módulos de luz en toda la ciudad, 80 más que el año pasado. También colocarán 614.396 metros de guirnalda, 72.050 más que el año anterior, distribuidos en doscientas calles de Palma. El presupuesto total asciende a 1,9 millones de euros. "Es un aumento con respecto al año pasado tanto en número de elementos como en metros instalados. Y una expansión territorial", ha celebrado Soto.

