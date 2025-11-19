Aplazada la inauguración del mercado navideño de sa Feixina por "cuestiones administrativas"

La inauguración del mercado navideño de sa Feixina se aplaza 'sine die' por "cuestiones exclusivamente administrativas", ha señalado este miércoles la portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste. En todo caso, el Consistorio ha evitado detallar cuáles son esos problemas administrativos que impedirán su apertura prevista el viernes.

"Solo es un aplazamiento debido a cuestiones exclusivamente administrativas. Se aplazará unos días", ha manifestado la regidora.

Tal como avanzó el martes el Mallorca Zeitung, los trabajos para instalar el mercado navideño están paralizados por causas que, por ahora, nadie aclara: ni los dos empresarios austriacos que están detrás del proyecto, ni las patronales del comercio Pimeco y Afedeco que le dan cobertura, ni el Ayuntamiento que cede el espacio público a cambio de un alquiler.

Una pista de patinaje sobre hielo

El parque de sa Feixina albergará por primera vez un mercado navideño que, sin embargo, no ha empezado con buen pie. A las críticas iniciales de las asociación de vecinos de Barri Cívic se suma ahora la paralización de los trabajos "por cuestiones administrativas".

Ya están instaladas la mayoría de las casi sesenta casetas que comercializarán una combinación de gastronomía y productos originarios de Mallorca y del norte de Europa. Sin embargo, está en una fase muy inicial la instalación de la proyectada pista de trineos de 20 metros y de una pista de patinaje sobre hielo.