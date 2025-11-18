Premios por ir a trabajar, tener iniciativa y hacer cursos: el IME quiere aumentar la productividad de sus empleados y reducir el absentismo

Premios por ir a trabajar, tener iniciativa y hacer cursos de formación. El Institut Municipal d'Esports (IME) ha puesto en marcha un "acuerdo de productividad" consistente en proponer una serie de incentivos económicos para todo su personal laboral. Una "Comisión Paritaria de Calidad" formada por tres personas nombradas por la empresa pública y otras tres designadas por los sindicatos supervisará una iniciativa que consistirá en puntuar a cada empleado. A máxima puntuación, máxima retribución económica.

"Nos planteamos la consecución de la disminución de los índices de absentismo y potenciar la mejora de la calidad y la eficiencia en el servicio público municipal, y entendemos que la productividad es un concepto retributivo fundamentalmente encaminado a valorar lo que el empleado público hace y produce, con una remuneración complementaria ligada a cumplir los objetivos fijados", argumenta el IME.

Cada empleado tendrá un saldo inicial de 80 puntos, que podrá ir perdiendo o ganando en función de los objetivos que cumpla o incumpla. Podrá ganar puntos adicionales hasta un máximo de 100 y "el valor euro de cada punto se fijará en función de los créditos disponibles en el presupuesto". Las retribuciones saldrán de un fondo de productividad que ya está previsto en las cuentas municipales.

El primer teniente de alcalde y regidor de Deportes, Javier Bonet, considera que esta iniciativa será positiva para aumentar la productividad en el IME. "Este plan se redactó la pasada legislatura como una mera declaración de intenciones y nosotros hemos decidido desarrollarlo. La empresa tiene una plantilla de 84 personas y debería tener 122. Vamos justos para sacar adelante los veintipico campos de fútbol y los polideportivos municipales, y tenemos unas necesidades enormes. Así que en este contexto creemos oportuno proponer algún tipo de incentivo económico para los trabajadores", valora el concejal.

Bonet explica que este plan se basa en tres patas. "Se premia el no absentismo, la iniciativa en el trabajo y formarse fuera del horario laboral para ser mejor", manifiesta el regidor, al tiempo que anuncia que próximamente esta iniciativa se exportará a PalmaActiva.

En relación al absentismo, el acuerdo estipula que "las ausencias, justificadas o no, inferiores a treinta días", no implicarán penalización en el importe a recibir. "El absentismo laboral se medirá en función del sistema de control de fichaje. A aquellos trabajadores que no lo tengan al día se les computará como ausencias no justificadas, salvo que se disponga de autorización expresa que corresponda", describe el IME.

"Por cada día de ausencia, después de descontados los primeros treinta días, se descontarán 0,5 puntos hasta un máximo de 10 puntos", añade. Se excluyen las ausencias por motivos justificados como vacaciones o moscosos.

Premio a las soluciones a problemas puntuales

También se premia la iniciativa y la consecución de objetivos en el día a día. En este caso, se trata de retribuir "la solución de problemas puntuales que puedan surgir en el desarrollo del puesto de trabajo por iniciativa propia y que, de no haber sido adoptada la solución, hubiera supuesto retraso o paralización en su labor". En estos casos se otorgará de 0 a 20 puntos a cada empleado.

Finalmente, se retribuirá "el especial interés y la iniciativa de los empleados públicos en su formación mediante su participación en acciones formativas relacionadas con las funciones que realice". Diez horas de cursos al año se premiará con un punto. A partir de ahí, cada hora de más se incentivará con otro punto hasta un máximo de diez.