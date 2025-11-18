Paralizada la instalación del mercado navideño de sa Feixina a pocos días de su apertura

El mercado navideño 'Christmas in Palma', que se está instalando en el parque de sa Feixina, no podrá abrir este viernes como estaba previsto. Al parecer, este parón se debe a 'algunas dificultades', aunque ni el Ayuntamiento de Palma ni los organizadores quisieron —o pudieron— concretarlas inicialmente al medio Mallorca Zeitung.

Los dos empresarios austriacos que impulsan el proyecto se limitaron a confirmar al diario alemán que existe una ‘paralización de las obras’, es decir, que el montaje del mercado está detenido. El motivo de este parón, añadieron, se desconoce.

Un mallorquín cuya empresa participa en los trabajos de montaje, relacionados con el suministro eléctrico, también confirma la paralización. Aún así, él tampoco dispone de más información: ‘ya hemos instalado los generadores y, en cuanto nos autoricen a continuar, seguiremos’, ha asegurado.

Los primeros puestos ya están montados

Los organizadores tampoco han sabido precisar si esos puestos abrirán con una semana de retraso, es decir, justo antes del primer domingo de Adviento: 'En teoría podría ser antes', añaden.

La patronal del comercio Afedeco, que respalda el proyecto, prefirió no comentar la interrupción del montaje. 'No estamos directamente implicados en la organización; solo damos apoyo al proyecto', explicó su portavoz.

Desde Cort han señalado que el mercado 'posiblemente se retrase unos días', alegando que la razón sería 'algún asunto logístico y de mal tiempo'. La portavoz municipal no ofreció más detalles.

Hace algunos días ya se habían instalado las primeras casetas de madera de 'Christmas in Palma', un evento que, desde que se anunció, ha desatado polémica entre los vecinos de Palma. Los más críticos acusan al proyecto de querer desplazar las tradiciones locales y los mercados navideños autóctonos.

Protesta vecinal

El Ayuntamiento, por su parte, considera que el mercado navideño es una oportunidad para dinamizar la ciudad y ofrecer a los ciudadanos un “ambiente festivo”. Afedeco ha insistido en varias ocasiones en que se trata de una “iniciativa mallorquina” y en ningún caso de un “mercado alemán”. Precisamente por eso, subrayan, también se ofrecerán productos locales.

Además de los puestos, está prevista la instalación de una pista de trineos de 20 metros y una pista de patinaje sobre hielo.

Los vecinos del barrio de Santa Catalina lograron que durante el horario de apertura del mercado haya menos música de la que se había previsto inicialmente. Solo se permitirá poner música los viernes y sábados, entre las 19.30 y las 21.30 horas. Además, el volumen deberá ser limitado: no podrá escucharse fuera del recinto.

Asimismo, Cort se habría comprometido a estudiar medidas para que el evento tenga el menor impacto posible en el tráfico y en la disponibilidad de aparcamiento en la zona.