Palma aprueba los presupuestos que prolongan la gratuidad del bus de la EMT y afianzan la sociedad entre el PP y Vox

El equipo de gobierno municipal ha solventado el trámite de la aprobación inicial de los presupuestos del Ayuntamiento de Palma para 2026 durante un pleno extraordinario en el que PP y Vox han vuelto a escenificar su complicidad. Tal como anticiparon en la comisión de la semana pasada, las dos derechas han tumbado las cerca de doscientas enmiendas parciales presentadas por la izquierda durante una sesión bronca por momentos. Las cuentas, que contemplan una previsión de ingresos de 623,9 millones de euros, un 2,2% más que las de 2025, se encaminan ya hacia su aprobación definitiva a finales de año.

Los presupuestos incorporan por primera vez una partida de 26 millones de euros para cubrir un año más la gratuidad de la EMT, condicionados a que el Gobierno central confirme que volverá a subvencionarla. Es "la única buena noticia", en palabras de la izquierda, de unas cuentas que "olvidan la emergencia habitacional y la crisis climática" y "anuncian marcroproyectos que no verán la luz esta legislatura", han coincidido el PSOE, Més per Palma y Podemos en referencia a iniciativas como el Recinto Ferial, que cuenta con una dotación de casi once millones de euros, o la reforma de GESA.

"No habrá contadores de árboles suficientes para calcular la masa verde que tendrá Palma con Son Quint o el Jardí Botànic", ha ironizado la regidora de Hacienda, Mercedes Celeste, responsable de unos presupuestos que ha acordado con Vox. La concejala ha repasado algunos de los hitos de estas cuentas incluyendo la dotación de 59 nuevas plazas de Policía Local y doce de Bomberos, tres millones de euros para la reforma del Passeig Sagrera, otros 4,4 millones para la reforma de la plaza Major o la supresión del carril bici de Blanquerna, que se desviará por la calle 31 de Desembre.

Celeste también ha destacado la reforma de todos los vestuarios de los campos de fútbol municipales, el pabellón deportivo que se levantará en los terrenos del antiguo Lluís Sitjar, una nueva pista de hockey en Gènova, la museización de Bellver, la finalización de la rehabilitación de las torres del Temple o el mantenimiento de las subvenciones para fiestas vecinales como el Diumenge de l'Àngel, la noche de Sant Joan y la Mare de Déu de la Salut, las fiestas de la Patrona que aumentan su dotación en detrimento de Sant Sebastià.

El alcalde Martínez flanqueado por los regidores Bonet y Roca. / Cort

La regidora también ha destacado que las cuentas incluyen rebajas fiscales como la plusvalía o el ICIO, la compra al Bisbat de las 'escoletes' de Ciutat Antiga y Santa Catalina, un incremento de las subvenciones para las asociaciones de Gent Gran y la compra de medio centenar de autobuses eléctricos que empezarán a circular por Palma en el primer semestre de 2026.

Tras las palabras de Celeste la sesión se ha enredado en una sucesión de intervenciones, réplicas y contrarréplicas que han dibujado dos modelos de ciudad casi opuestos: el de PP y Vox por un lado, y el del PSOE, Més y Podemos por el otro. Los tres partidos de izquierda habían presentado enmiendas a la totalidad y decenas de enmiendas parciales, incluyendo la reconversión de plazas turísticas obsoletas en viviendas públicas, una tasa a los cruceristas o impuestos a las viviendas vacías.

"Tenían una oportunidad para mejorar la ciudad y la han perdido. No son capaces de poner nombre al principal problema de Palma, que es la vivienda. Está ausente y su único proyecto es la eliminación de un carril bici", ha criticado el portavoz socialista, Xisco Ducrós.

"Si hay un problema de vivienda, el alcalde responde promoviendo viviendas caras. Si hay una necesidad, Jaime Martínez hace todo lo contrario, poner trabas y generar negocio. Unos presupuestos sirven para definir de quién se pone de lado una ciudad y ustedes se ponen de lado de los que hacen negocio y de los que ponen precio a todo. El alcalde tiene ocurrencias, pero no resuelve nada. Invierte un euro en limpieza y diez en propaganda. Usted está ganando tiempo y la gente lo está perdiendo", ha manifestado Ducrós, que ha sentenciado: "Hemos pasado de tener un gobierno municipal a un club de negocios".

Por su parte la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, ha lamentado que "son los presupuestos del PP y Vox, lo que demuestra su alianza consolidada y reaccionaria". La regidora ha lamentado que "no son un proyecto para la ciudad, sino un proyecto de negocio turístico e inmobiliario que dan la espalda a la gente trabajadora que no llega a final de mes y también a las que viven metidas en un atasco constante en la ciudad porque no hay una apuesta clara por la movilidad sostenible".

"No aportan ninguna solución a problemas de vivienda, movilidad o la crisis climática, pero al mismo tiempo se inflan con proyectos millonarios y faraónicos que no dan respuesta a las necesidades de la ciudad, serán tan solo una marca turística para atraer a más turistas".

La portavoz de Podemos, Lucía Muñoz, se ha expresado en la misma línea. "No traen cuentas, traen cuentos. Como que perdonar impuestos a los ricos es bueno para la ciudadanía, o que construir viviendas va a ser la solución mágica para que bajen los precios", ha señalado la regidora, que se ha dirigido al alcalde. "Señor alcalde vividor, ¿cuánto dinero público se ha gastado en sus viajes este año y el año que viene? Explique sus propios presupuestos", una alusión a cuando durante el pleno de octubre Martínez la acusó de ser "una vividora" por su viaje con la flotilla humanitaria a Gaza.

"Ustedes sí que viven del cuento con unos presupuestos que no se van a ejecutar, como no se ejecutaron los anteriores", ha añadido Muñoz, al tiempo que ha exigido explicaciones al PP por "haber ascendido a un policía local condenado por patear a un detenido".

El líder de Vox, Fulgencio Coll, ha reiterado su apoyo a unos presupuestos que "tras las negociaciones mantenidas son equilibrados y que incorporan propuestas de Vox como rebajas fiscales e inversiones valoradas en 90 millones de euros que mejorarán aspectos como el bienestar social, movilidad, infraestructuras y mejoras en los barrios".

Coll ha lamentado que las inversiones del Estado "ni están ni se les esperan, como Son Busquets o los 200 millones de euros del tranvía". Y ha criticado "los engaños de siempre de la izquierda, que se quejan de que se aumenta la deuda y presentan enmiendas para gastar más". El regidor ha criticado además que "hablan de falta de vivienda, limpieza y problemas de movilidad pero es un discurso lleno de humo y engaño, les recuerdo cómo dejaron Palma en 2023, la capital de provincia más sucia, y con la gerencia de Urbanismo convertida en un caos".

Bonet a Ducrós: "Negueruela le ha arrinconado y humillado"

El debate se ha desviado a menudo de los presupuestos y ha incluido interpelaciones personales. En este sentido el primer teniente de alcalde, Javier Bonet, se ha mostrado muy enfadado con el tono expresado por Ducrós. "Ha quedado en evidencia porque se ha convertido en una marioneta de su jefe Negueruela. Pese a que le ha arrinconado, humillado y desautorizado usted ha adoptado su discurso del fango y lo trae aquí en busca de un cargo. Dudo que se lo dé, pero es una pena", ha expresado el regidor.

"Recuerdo qe [José Luis] Ábalos vino varias veces de visita y la última vez comió o cenó con Armengol, Negueruela e Hila. Y después de esas comidas o cenas supongo que hubo sobremesas, no sé si hablaron de mordidas o de otras cosas, y no sé qué hicieron después de esas sobremesas", ha señalado Bonet despertando la indignación de los concejales socialistas. "Pidan perdón a los ciudadanos después de que su jefa aún no haya dado explicaciones de las mascarillas. Y sea más comedido con sus palabras porque empieza a dar vergüenza", ha añadido el primer teniente de alcalde.