Cort derriba cinco construcciones ilegales en Son Banya

Un equipo de trabajadores del Ayuntamiento de Palma ha entrado este martes en el poblado de Son Banya, asistido por la Policía Nacional y la Policía Local para garantizar su seguridad, para echar abajo cinco construcciones ilegales, tres de las cuales han resultado ser puntos de venta de drogas.

Los agentes han intervenido pequeñas cantidades de estupefacientes en estos habitáculos y se han incautado además de una retroexcavadora y un camión que a parecer habían sido utilizados para levantar las casetas, según han explicado fuentes policiales.

El operativo ha comenzado a las 09.00 horas y de momento, según las mismas fuentes, transcurre con normalidad y sin incidentes destacados.

Se trata de una intervención programa que ha contado con la presencia de trabajadores municipales, asistidos por medio centenar de agentes de la Policía Nacional y Local para garantizar la seguridad de los trabajadores encargados de las demoliciones. El objetivo de la actuación era derribar varias construcciones levantadas de manera ilegal en el poblado de Son Banya que eran utilizadas como puntos de venta de drogas.