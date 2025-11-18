ARCA pide al Ministerio de Cultura que no permita la instalación de una planta de residuos líquidos en el puerto de Palma

ARCA ha presentado un extenso escrito, acompañado de documentación, para solicitar la intervención del Ministerio de Cultura —a través de la Dirección General de Patrimonio y Bellas Artes— ante la propuesta del Port de Palma de conceder espacio para la instalación de una planta de residuos en el entorno del castillo de Sant Carles.

La entidad patrimonial ya denunció hace unos meses la proximidad del área prevista para esta planta industrial de residuos, situada justo al lado del castillo, en el muelle de Sant Carles, lo que, según advierten, también podría afectar visualmente al faro Torre de Senyals de Portopí.

La Autoridad Portuaria descarta a ARCA como entidad legitimada

Según explica la asociación, la Autoridad Portuaria desestimó su recurso y respondió que ARCA ni siquiera estaba legitimada para intervenir, pese a los argumentos planteados en contra de la concesión —impacto visual sobre el castillo, riesgos, circulación y contaminación—.

Ante esta situación, ARCA afirma que se ha visto obligada a acudir a la administración competente en materia de patrimonio cultural, en este caso el Ministerio de Cultura, para que adopte las medidas oportunas. Entre ellas, la entidad solicita la paralización de cualquier intervención no autorizada en un entorno especialmente sensible por tratarse de bienes declarados BIC: el castillo de Sant Carles y la Torre de Senyals de Portopí.

Solicitan delimitar el entorno protegido

ARCA también pide que el Ministerio delimite de forma clara el entorno de protección de estos inmuebles históricos para evitar cualquier duda sobre su alcance. Además, reclaman que se advierta a la Autoridad Portuaria de la necesidad de suspender cualquier actuación en las inmediaciones del castillo y de la Torre de Senyals mientras no exista una autorización expresa.

Desde la asociación recuerdan que se trata de dos bienes patrimoniales de carácter civil, vinculados al sistema defensivo e histórico de la ciudad, cuya comprensión y contemplación dependen en gran medida del respeto a su entorno, incluida la protección visual.

Para sustentar su petición, ARCA ha remitido al Ministerio la resolución que rechazaba su participación, el plano de la zona según la licitación pública, los pliegos y el anuncio de licitación, así como la ficha del catálogo municipal del castillo —que cuenta con la protección genérica de BIC, como todos los castillos y estructuras defensivas de España—.

ARCA añade que continuará actuando ante la Autoridad Portuaria, en caso de que se presente un proyecto formal, y también ante el Ayuntamiento de Palma.