Arbolado
Los vecinos de sa Calatrava, en contra de la tala de los bellasombra
Reclaman actuaciones preventivas para preservar los ejemplares históricos
La Associació de Veïns de sa Calatrava alza la voz contra la eliminación de los doce ejemplares de bellasombra que todavía quedan en la plaza Llorenç Villalonga. Esta medida fue anunciada el pasado jueves por el Ayuntamiento de Palma en la Mesa Palma Verde. Se alegó que los árboles están enfermos y que presentan riesgo de caída.
La entidad, que ya ha solicitado una reunión con Belén Soto, regidora de Infraestructuras y accesibilidad, reclama a Cort alternativas a la «tala indiscriminada» afirmando que estos ejemplares requieren «cuidados específicos y no una eliminación masiva». La Asociación critica que el Ayuntamiento no valore soluciones alternativas que permitan conservar unos árboles que «han dado carácter a la plaza durante 80 años». Asimismo, consideran que intervenciones como la ampliación de las jardineras, para evitar que los peatones pasen bajo las copas, podrían ser efectivas para mantener los árboles sin comprometer la seguridad.
Desde la entidad vecinal se recuerda que l’Associació Balear de l’Arbre (ABA), que consiguió parar judicialmente la tala parcial de los bellasombra, ha dado apoyo condicionado a la intervención defendida por el Ayuntamiento. ABA insiste en una sustitución progresiva realizada con criterios rigurosos y que apueste por variedades autóctonas.
