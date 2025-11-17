Rumbo a Bruselas desde el IES Nou Llevant: ‘See you soon’

Desde el IES Nou Llevant se puede volar muy, pero que muy alto y llegar a Bruselas por obra y arte de la creatividad de sus alumnos y de una iniciativa de su profesorado respaldada por las eurodiputadas mallorquinas Rosa Estarás y Alicia Homs. ¿Qué mejor centro de enseñanza que este, con 45 nacionalidades diferentes entre su alumnado, para representar lo que es Europa en el seno de la propia Europa?

Treinta estudiantes del instituto palmesano desde 2º de la ESO a 1º de bachillerato se han ganado viajar a Bruselas desde este lunes 17 al 19 de noviembre. «Son dos noches, pero como que fueran tres días», explica Ferran Pinel. Él, junto a sus dos compañeros de 2º A Daniel García –«llámame Dani»–y Xavi Bernal, quien tiene clarísimo, con 13 años, qué será de mayor —«director de cine, de terror»— son los ganadores de un concurso de vídeos sobre la Unión Europea que ideó el instituto para poder elegir a la treintena que visitará Bruselas. Junto con ellos irán «cinco profesores valientes», bromea Pilar Velilla, la docente tras esta iniciativa que el curso pasado debutó como coordinadora de proyectos internacionales del instituto.

Eurodiputadas educadas en la pública

A la profesora de Economía se le ocurrió invitar al centro a «las dos eurodiputadas mujeres y educadas en la educación pública porque podrían ser un buen ejemplo» para los alumnos. Y de ese encuentro al que acudieron juntas en armonía la socialista Homs y la popular Estarás para «hacer una exposición del arte de la política» surgió el viaje.

«Intervinieron todos los alumnos de ESO y bachiller. Fue tan exitoso...», cuenta orgullosa Pilar. Las eurodiputadas «nos prometieron que nos financiarían un viaje». Y del dicho al hecho.

Se abría otro reto, seleccionar a 30 estudiantes entre los 356 del centro y de ahí el concurso de vídeos

Pero se abría otro reto por delante, había que seleccionar a 30 estudiantes entre los 356 del centro. «Se nos ocurrió hacer un concurso de vídeos y la respuesta fue masiva con 30 grupos» de tres alumnos cada uno, en total 90 participantes, continúa la profesora.

Así entra en el plano el trío ganador. «Yo había hecho vídeos», explica Xavi. Me gusta mucho la grabación y edición. De mayor quiero ser director de cine o algo por el estilo».

«Hemos investigado por Google y otras fuentes fiables y con la ayuda de Joan Gaspar», agrega Ferran. Se refiere a Joan Gaspar Vallori, secretario del instituto y el otro artífice de que esta iniciativa se haga realidad. «Hicimos un texto, luego lo pasamos a planos...», prosigue Xavi. «También fuimos improvisando e hicimos una lluvia de ideas», acota Ferran.

20 euros por cabeza

El resultado es un ameno vídeo de tres minutos en el que los tres amigos arrancan con su deseo: «Nos encantaría ir a Bruselas». Después desgranan la historia de la UE y se traen a su terreno las «iniciativas más importantes que conocemos», y con total practicidad mencionan el tapón que no se suelta de la botella de plástico, el cargador universal, el Interrail, el roaming o las becas Erasmus para cerrar su historia con el Parlamento europeo para «conocer Europa desde dentro».

La UE subvenciona el 70 % del viaje. El resto se ha logrado reunir gracias a donaciones impulsadas por Joan Gaspar, por ejemplo de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, o la venta de papeletas. Así los estudiantes de este centro con una calificación especial por su elevado alumnado en riesgo de exclusión social nada más pagarán 20 euros por el viaje.

En los planes del IES Nou Llevant, en el que también se llevan a cabo intercambios con Alemania o Italia, está replicar este proyecto el curso que viene. Y en los planes de la semana que viene de Ferran, Xavi y Dani no falta traerse deliciosos chocolates de Bruselas una vez cumplido el deseo de su vídeo: «See you soon in Brussels». Y quién sabe si se granjeará alguna vocación de eurodiputado.