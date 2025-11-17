La PAH denuncia "trabas" del Ayuntamiento de Palma para empadronar a caravanistas

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Mallorca ha criticado " las trabas" del Ayuntamiento para empadronar a caravanistas de Palma. Así lo ha denunciado la portavoz de esta entidad, Àngela Pons, que ha acudido este lunes a dependencias municipales con Javier González, que vive en una carvana en Son Gual, para empadronarle sin éxito.

"Hemos llevado toda la documentación y nos han dicho que ya nos contestarán. Nos preguntamos por qué no se tramita en el momento en el que presentamos la documentación. Si viviera en una casa habríamos salido de la oficina con el empadronamiento hecho", ha lamentado Pons al salir con González de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de Son Moix.

"Lo dice el BOE"

"De hecho, en el Ayuntamiento nos han dicho que no le empadronarían. Nos piden cosas que no tienen sentido y que en el BOE no aparecen. El empadronamiento es simplemente para tener a una persona censada, nada más. No necesitas un domicilio fijo ni una escritura, lo dice el BOE. Pero aún así Cort no cumple con su obligación", ha subrayado Pons.