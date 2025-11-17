Novedades del encendido de luces de Navidad de Palma: Cambio de ubicación y más calles iluminadas

El inicio de la Navidad llega a Palma con el encendido de luces de este año, que tendrá lugar el próximo sábado 22 de noviembre a las 19:00 horas. Aquí tienes toda la información que debes saber sobre este evento tan esperado:

Cambio de ubicación

Según ha anunciado Cort en un comunicado este lunes, por primera vez el tradicional encendido se celebrará en la plaza Espanya, recientemente remodelada y que, tal como ha explicado la regidora de Participació Ciutatadana, Lourdes Roca, “permitirá acoger el evento con mejores condiciones de visibilidad y seguridad”. La decisión se debe al colapso que sufrió el año pasado la plaza de la Reina y el Born, que registraron cerca de 20.000 personas.

Cortes de tráfico

El espectáculo tendrá lugar frente a la estatua de Jaume I y, aunque el Consistorio considera que la plaza España ofrece más amplitud, se plantea cerrar al tráfico las Avingudes en caso de que sea necesario. "Después del encendido del año pasado hicimos una valoración con los cuerpos de seguridad y se consideró que la plaza España era más idónea porque hay vías de evacuación hacia calle Sant Miquel, porta Santa Margalida, calle Oms y es Caputxins. Si el acto se desbordara de gente se cerrarían las Avingudes, aunque de momento esta opción no se plantea porque se generaría un poco de caos", ha subrayado Roca.

Cómo será el encendido

El acto dará comienzo a las 19.00 horas con un espectáculo visual y musical a cargo del Grup TRUI, que presentará la propuesta artística titulada ‘El ball de les dues estrelles’.

Con una duración aproximada de 35 minutos, esta puesta en escena contará la historia de dos estrellas hermanas, Lira y Vega, que se reencuentran tras milenios para bailar un vals guiadas por la luz de un diamante que simboliza los deseos colectivos, y cuya danza termina convirtiéndose en una lluvia de esperanza que cae sobre la ciudad.

La escenografía incluirá una gran plataforma central y una pantalla LED desde la que se proyectarán imágenes y la tradicional cuenta atrás, junto con efectos de nieve y humo y una iluminación totalmente sincronizada con la banda sonora.

El espectáculo contará con dos acróbatas, un diamante como elemento escenográfico central iluminado desde el interior y el ‘Candelabre Galàctic’, una instalación flotante que descenderá desde el cielo y se convertirá en el escenario del baile final.

En total, participarán 13 artistas, además de todo el equipo técnico necesario.

La cuenta atrás

El acto concluirá con la cuenta atrás y el encendido simultáneo de todas las luces de Navidad de la ciudad, que se activarán en sincronía con el punto culminante musical, acompañado de un efecto final de confeti luminoso. El presupuesto destinado este año al espectáculo asciende a 78.650 euros.

La regidora de Participació ha invitado a todas las familias a disfrutar de este evento “que simboliza el inicio de las fiestas navideñas en la ciudad”, y ha subrayado que este acto se enmarca en la voluntad del equipo de Gobierno “de recuperar y fortalecer las tradiciones”.

Más luces en más calles

Otra novedad que ha anunciado el Ayuntamiento es que el alumbrado navideño llegará a todos los barrios de Palma con la instalación de diferentes módulos y guirnaldas en aproximadamente 200 calles de la ciudad.

Según ha detallado, este año se instalan 3.350 módulos de luz, lo que supone 80 más que el año pasado, y hasta 614.396 metros de guirnalda, 72.959 más que en 2024. El presupuesto total destinado a estas actuaciones asciende a 1,9 millones de euros.

“Estas cifras reflejan un aumento respecto al año anterior, tanto en el número de elementos como en los metros instalados, además de una expansión del alumbrado navideño que permite llegar a más ámbitos de ciudad”, ha incidido la teniente de alcalde.

Entre las novedades destaca la colocación de luces en calles que el año pasado no tenían como en la avenida Gaspar Bennázar (guirnaldas en 126 árboles), Jacint Verdaguer (guirnaldas en 33 árboles), Son Espanyol (20 nuevas banderolas) o plaza Patins (17 banderolas).

Por otro lado, hay cambios en calles como avenida Comte Sallent, donde habrá guirnaldas en los 44 árboles; Son Sardina (25 banderolas); en la carretera de Valldemossa (40 banderolas); Francisco Manuel de los Herreros (guirnaldas en los 38 árboles y 24 banderolas en la plaza Pere Garau); y General Riera (guirnaldas en 25 palmeras).

El Belén de Cort

Además de las luces, el ayuntamiento ha anunciado que el viernes 21 de noviembre se inaugurará el tradicional Belén de Cort junto con el Buzón Real, para que los más pequeños puedan empezar a entregar sus cartas y deseos.

Siguiendo el modelo introducido el año pasado, el Belén volverá a instalarse en el Vestíbulo de Cort, en el centro del espacio, con una entrada y una salida diferenciada para facilitar un recorrido fluido. La creación cuenta, un año más, con la colaboración de la Associació de Betlemistes y de la artesana Margalida Nicolau.

El Belén de Cort / Manu Mielniezuk

Principales atracciones: el árbol de Navidad y la bola gigante

Al margen de estas novedades, se mantiene la iluminación tradicional de años anteriores en otras calles de Palma, entre las cuales destacan las siguientes atracciones que no puedes perderte:

La carpa de la plaza de San Cosme.

de El tradicional árbol de 20 metros de altura, ubicado en el Parc de Ses Estacions.

de altura, ubicado en el Parc de Ses Estacions. Los árboles de 10 metros de altura en Antoni Maura y la plaza Raimundo Clar.

de altura en Antoni Maura y la plaza Raimundo Clar. Por último, la bola gigante de Passeig Sagrera.

Instalación de la bola navideña en el paseo Sagrera / Manu Mielniezuk

Hasta cuándo estarán encendidas

Los residentes y visitantes de la ciudad tendrán tiempo para ir a ver las luces de la ciudad, ya que permanecerán encendidas hasta la llegada de Sant Sebastià, a mediados de enero.