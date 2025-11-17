Més per Palma denuncia la legalización de otro chalet construido en suelo rústico

Més per Palma ha criticado este lunes una nueva legalización extraordinaria de un chalet en suelo rústico por parte del Ayuntamiento de Palma. "Desde el 23 de septiembre hasta hoy se han aprobado ocho legalizaciones de chalets construidos ilegalmente en Palma. El PP y Vox aprobaron una amnistía urbanística: quien comete una ilegalidad es premiado, y sabemos lo lucrativo que es", ha lamentado la portavoz de esta formación, Neus Truyol.

"Legalizar un chalet es multiplicar su precio en el mercado. Al PP y a Vox no les preocupa que la gente no pueda llegar a fin de más por los precios abusivos de la vivienda, ellos gobiernan para los que no tienen escrúpulos y venden esta tierra a quien hace un negocio millonario con una necesidad básica como la vivienda", ha manifestado Truyol.

Esta nueva legalización corresponde a una vivienda unifamiliar con piscina en s'Aranjassa, una posibilidad que permite el decreto de simplificación administrativa aprobado por el Govern balear en caso de que las infracciones hayan prescrito. El regidor de Vivienda y Urbanismo, Óscar Fidalgo, defiende esta medida porque "son casos en los que la administración no puede actuar porque han prescrito todas y cada una de las posibles actuaciones". De este modo, "se le otorga a la propiedad la posibilidad de hacer mejoras de carácter energético y medioambiental, y pagando una contraprestación".