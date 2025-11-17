Golpes en el rostro y esvásticas pintadas de negro: nuevo y brutal ataque nazi al busto de Aurora Picornell en Palma
Un mes después de haber sufrido el primer ataque, la escultura ha vuelto a ser objeto de acciones vandálicas que, en esta ocasión, han causado graves daños
Podemos señala al Govern "por alimentar la impunidad"
Nuevo ataque contra el busto de Aurora Picornell instalado en Es Molinar, en Palma. Hace apenas un mes, el día 20 de octubre, la escultura amanecía vandalizada con pintadas nazis y esvásticas pintadas de color negro. Este lunes, 17 de noviembre, la estampa se ha repetido, pero con señales de haberse perpetrado con más ensañamiento: el rostro metálico de la luchadora antifranquista ha aparecido completamente golpeado, con la punta de la nariz en el suelo y con evidentes signos de vandalismo.
El busto en homenaje a Aurora Picornell ha quedado seriamente dañado tras el nuevo ataque. Los vándalos, además de aporrear la cabeza de la represaliada, también han dañado el material del que está hecho, dejando marcas de los golpes por toda la escultura. Tal y como puede verse en las imágenes que ilustran esta información, ciertas partes del busto presentan un color entre cobre y anaranjado fruto del ataque y de la brutalidad de los hechos.
Al igual que en el primer ataque que padeció esta escultura, tanto el soporte sobre el que reposa el busto como en el suelo han aparecido esvásticas pintadas con spray de pintura de color negro. También han aparecido pintadas con el número 88.
Roban las 'Flores para Aurora'
Desde hace poco más de tres semanas, un grupo de ciudadanos se comprometió a depositar cada sábado un ramo de flores frente al busto de Picornell como forma de mantener viva su memoria y de plantar cara a los actos vandálicos que sufre ell lugar.
Este sábado día 15, como marca la tradición, depositaron flores para Aurora. Unas flores que los vándalos también han decidido robar tras atacar el busto.
Los mismos, además, han dejado más pintadas nazis y esvásticas en fachadas de calles aledañas al Born del Molinar, donde se sitúa la escultura, al igual que hicieron en anteriores ocasiones cuando pintarrajearon el exterior de un colegio de la zona.
Podemos condena un nuevo "ataque fascista"
Podem Palma ha denunciado este "ataque fascista" y ha señalado al Govern balear "por alimentar la impunidad". Asimismo, recuerda que "se trata del segundo ataque sufrido en menos de un mes, en un intento de borrar la memoria de los fusilados a manos del fascismo".
La formación 'morada' responsabiliza al Govern de Marga Prohens que, consider,a "está al servicio del reaccionarismo y actúa contra la memoria democrática". Y añade: "No son hechos aislados: se suman a los ataques de corte nazi que está sufriendo la ciudad en las últimas semanas, como las pintadas aparecidas en la carretera de Génova o las vallas racistas promovidas por Vox”.
Podem Palma considera que "todo ello configura un escenario de creciente impunidad que normaliza discursos y actos de odio en el espacio público" y exige "la reparación inmediata del busto, la adopción de medidas determinantes para proteger los espacios y símbolos de memoria, así como la condena rotunda del ataque por parte del Govern de Prohens y del Ayuntamiento de Palma, en manos de Jaime Martínez"..
