El espectáculo del encendido de luces de Palma se muda a la plaza España por seguridad y Cort se plantea cerrar al tráfico Avingudes

El espectáculo del encendido de luces de Palma tendrá lugar este sábado 22 en la plaza España, que acogerá por primera vez esta multitudinaria cita después de que el año pasado la plaza de la Reina y el Born se colapsaran al registrar cerca de 20.000 personas.

"El año pasado hubo un acto central en plaza de la Reina y uno secundario en plaza de Cort. Pero al final la mayoría de la gente prefirió ir al acto central y la plaza de la Reina se colapsó. Hubo problemas de seguridad y de aforo en todas las vías de emergencia en el Born y en la plaza Joan Carles I", ha manifestado este lunes la regidora de Participación Ciudadana, Lourdes Roca.

El espectáculo tendrá lugar frente a la estatua de Jaume I y, aunque el Consistorio considera que la plaza España ofrece más amplitud, se plantea cerrar al tráfico las Avingudes en caso de que sea necesario. "Después del encendido del año pasado hicimos una valoración con los cuerpos de seguridad y se consideró que la plaza España era más idónea porque hay vías de evacuación hacia calle Sant Miquel, porta Santa Margalida, calle Oms y es Caputxins. Si el acto se desbordara de gente se cerrarían las Avingudes, aunque de momento esta opción no se plantea porque se generaría un poco de caos", ha subrayado Roca.

El evento empezará a las 19:00 horas, una hora antes que el año pasado ya que se considera que es un horario más apropiado para los niños.

La empresa adjudicataria ha sido el Grup Trui, que ofrecerá un espectáculo visual y musical titulado 'El ball de les dues estrelles', que tendrá una duración aproximada de 35 minutos. "Es una propuesta emotiva y pensada para todos los públicos. Cuenta la historia de dos estrellas hermanas que se reencuentran después de milenios para celebrar un baile celestial. Guiadas por la luz de un diamante mágico, símbolo de los deseos colectivos, empiezan una danza que acaba convirtiéndose en una lluvia de esperanza que cae sobre la ciudad", ha explicado la regidora.

"La escenografía incluirá una gran plataforma central, una ppantallaLED en la que se proyectarán imágenes y la cuenta atrás. También habrá efectos de nieve y una iluminación sincronizada con la banda sonora. Contaremos con dos acróbatas, un diamante como elemento escenográfico central y una instalación flotante que bajará desde el cielo y se convertirá en el escenario del baile final. El acto concluirá con una cuenta atrás ceremomial y el encendido de las luces que seactivarán en sincronía", ha expresado Roca sobre un espectáculo que reunirá a trece artistas y que cuenta con un presupuesto de 78.650 euros.

Se eliminan los 'cercavilas' porque el año pasado, como consecuencia de la masiva afluencia de personas, tuvieron dificultades para llegar al espectáculo final y se registraron algunos incidentes.

Un día antes, el viernes 21, se inaugurará el Belén de Cort, junto con el buzón real para que los niños puedan empezar a entregar sus cartas a los Reyes Magos. Habrá una entrada y salida diferenciadas para garantizar un recorrido fluido. Esta instalación ha contado con la ccolaboraciónde la asociación de belemistas y de la artesana Margalida Nicolau.

Más luces que en 2024

Por su parte la regidora de Infraestructuras, Belén Soto, ha señalado que la instalación de la luces de Navidad "se ha planificado con el objetivo de llegar a todos los barrios de Palma, garantizando una distribución homogénea y equilibrada en toda la ciudad".

En total se instalarán 3.350 módulos de luz, 80 más que el año pasado. También colocarán 614.396 metros de guirnalda, 72.050 más que el año anterior, distribuidos en doscientas calles de Palma. El presupuesto total asciende a 1,9 millones de euros. "Es un aumento con respecto al año pasado tanto en número de elementos como en metros instalados. Y una expansión territorial", ha celebrado Soto.

Entre las novedades destaca la colocación de luces en calles que el año pasado no tenían como en la avenida Gapar Bennázar (guirnaldas en 126 árboles), Jacint Verdaguer (guirnaldas en 33 árboles), Son Espanyol (20 nuevas banderolas) o plaza Patins (17 banderolas).

Por otro lado, hay cambios en calles como avenida Comte Sallent, donde habrá guirnaldas en los 44 árboles; Son Sardina (25 banderolas); en la carretera de Valldemossa (40 banderolas); Francisco Manuel de los Herreros (guirnaldas en los 38 árboles y 24 banderolas en la plaza Pere Garau); y General Riera (guirnaldas en 25 palmeras).

"Además de estas novedades, se mantiene la iluminación de los años anteriores, destacando la bola gigante del Passeig Sagrera, el árbol de Navidad de 20 metros de altura de ses Estacions, los árboles de Navidad de diez metros de altura de Antoni Maura y la plaza Raimundo Clar, la carpa de la plaza de San Cosme o la iluminación de las escaleras de la plaza Major", ha concluido la regidora de Infraestructuras.