ARCA pide investigar la agresión sufrida por la escultura de Aurora Picornell en Palma y reclama su restauración urgente

La entidad ARCA ha solicitado la apertura de una investigación para esclarecer la reciente agresión perpetrada contra la escultura de Aurora Picornell. La asociación considera que un ataque a un bien público con el grado de agresividad mostrado podría estar tipificado como delito.

Según señala la organización, la Policía Local “puede y debe investigar” lo ocurrido y trasladar el caso a las instancias pertinentes, incluida la Fiscalía. ARCA subraya que no se trata de un acto menor, ya que golpear una escultura con un martillo reviste gravedad, más aún teniendo en cuenta el simbolismo que representa la figura de Aurora Picornell, lo que podría implicar además un posible delito de odio.

La entidad ha presentado por escrito sus peticiones de investigación y restauración del monumento, dirigidas por ahora al Ayuntamiento de Palma como propietario del bien. ARCA recuerda que dañar el patrimonio de la ciudad, y en este caso una pieza artística, constituye un hecho sancionable.