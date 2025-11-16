Fin de la Unitat Nocturna y las patrullas en bicicleta, críticas ante la reestructuración de la Polícia Local: «Es necesaria, pero no a costa de cargarse las especialidades»

Cuenta atrás para la gran reestructuración de la Policía Local de Palma. Los planes son que el próximo 1 de enero se ponga en marcha un rediseño de los horarios y funciones de sus más de 800 agentes, con el que, según la Jefatura, se quiere poner orden en un sistema fruto de «veinte años de parches» y que cuenta con la oposición de una parte de los policías, sobre todo, miembros de la Unidad Nocturna, llamada a desaparecer, lo que creen que se puede traducir en una merma en los servicios. Frente a las críticas, el jefe del cuerpo, Guillem Mascaró, destaca que el plan ha sido sometido a una votación interna y que fue aceptada por el 90% de los participantes.

Polivalencia. Es la palabra clave que Mascaró emplea para explicar el Plan de Ordenación de la Policía Local de Palma, que busca básicamente «tener más policías disponibles cuando hacen más falta», sin aumentar la plantilla.

Críticas

«La reestructuración de la Policía es necesaria, pero no a costa de cargarse las especialidades», opina un veterano agente, muy crítico con el plan. «Es verdad que la estructura actual está desfasada, se han ido perpetuando muchas diferencias en salarios y horarios, pero lo que pretende la jefatura es poder cambiar las funciones a dedo. Eso de que todos los agentes hagan de todo es lo que pasa en las policías de los pueblos pequeños pero, con una plantilla como la de Palma, no puedes renunciar a los grupos especializados, porque es lo que te permite dar un servicio de calidad». Estos críticos apuntan a que el incremento de agentes los fines de semana se hará a costa de reducir los efectivos entre semana.

Los cambios tendrán como efecto inmediato la supresión de la Unidad Nocturna, ya que el horario de noche será cubierto de forma rotatoria por toda la plantilla. También desaparece la Sebi, las patrullas en bicicleta, aunque, en este caso, se debe a la falta de voluntarios para cubrirlo, algo también cuestionado por algunos agentes. «La Sebi hace un papel fundamental en la vigilancia en parques y zonas peatonales. No se puede eliminar una unidad por el hecho que no haya voluntarios, alguien tendrá que hacerlo. Pero el Ayuntamiento está dispuesto a cualquier concesión con tal de no enfrentarse a lo sindicatos».