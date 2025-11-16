La Policía Local afronta su gran reestructuración: todos harán de todo

Cuenta atrás para la gran reestructuración de la Policía Local de Palma. Los planes son que el próximo 1 de enero se ponga en marcha un rediseño de los horarios y funciones de sus más de 800 agentes, con el que, según la Jefatura, se quiere poner orden en un sistema fruto de «veinte años de parches» y que cuenta con la oposición de una parte de los policías, sobre todo, miembros de la Unidad Nocturna, llamada a desaparecer, lo que creen que se puede traducir en una merma en los servicios. Frente a las críticas, el jefe del cuerpo, Guillem Mascaró, destaca que el plan ha sido sometido a una votación interna y que fue aceptada por el 90% de los participantes.

Polivalencia. Es la palabra clave que Mascaró emplea para explicar el Plan de Ordenación de la Policía Local de Palma, que busca básicamente «tener más policías disponibles cuando hacen más falta», sin aumentar la plantilla.

La mayoría de los grupos que realizan trabajo en la calle como la Unidad de Intervención Inmediata (UII), la Unidad de Motos (Umot) o la Unidad de Accidentes (Uvac) se mantienen, pero cambiarán sus horarios. Entre 650 y 700 agentes se integrarán en el Turno Operativo, en el que alternarán dos semanas en turno de mañana, dos semanas en turno de tarde y una semana en turno de noche, y librarán en función del turno realizado.

El otro gran grupo lo supondrá el Turno de Refuerzo Operativo, que cubrirá las necesidades de la franja horaria de seis de la mañana a diez de la noche, de lunes a viernes. Aquí quedarán englobados otros 200 agentes, como los policías de barrio, Policía Tutor, encargados de talleres y mantenimiento o personal de oficinas. Alternarán horarios de mañana y tarde y libran los fines de semana.

Quedan fuera de estos turnos unidades especiales, como los Grupos de Actuación Preventiva (GAP), que mantienen un horario único de seis de la tarde a dos de la madrugada; la Montada, donde la mayoría realiza turnos de lunes a viernes, pero deben cubrir festivos y fines de semana; y los escoltas del alcalde, que están sujetos a sus necesidades especiales; así como los mandos policiales.

El objetivo final es, en palabras del jefe, Guillem Mascaró, «tener más policías disponibles cuando más falta hacen». Y este aumento se basa en la polivalencia. «Todos tienen que hacer de todo cuando sea necesario. Si un día hay una tormenta y se averían todos los semáforos de Palma, todos tienen que poder salir a regular el tráfico». El plan pretende también incrementar los efectivos disponibles los fines de semana, hasta un 50% según los cálculos de Mascaró, para hacer frente a la cobertura de fiestas o eventos especiales.

Esto implica también que todos los agentes entrarán en la misma rueda de horarios y tendrán las mismas compensaciones. Habrá un único complemento específico para compensar el trabajo en noches o fines de semana, que supondrá al Ayuntamiento un gasto extra de diez millones de euros. Los sindicatos apuntaron que la Policía Local de Palma pasará a ser la mejor pagada de España.

El plan ha sido negociado con los sindicatos y aceptado por cuatro de los cinco que tienen representación en la Policía Local (UGT, CCOO, Csif y SPPME). Se ha opuesto ATAP (Asociación de Trabajadores de las Administraciones Públicas). El pasado 23 de octubre se celebró un referéndum en la plantilla, con un 82% de participación. El 90% de los agentes votaron a favor del plan.

Los más descontentos son integrantes de la Unidad Nocturna (Unoc), que desaparece. Los agentes insisten en que el trabajo de noche requiere una especialización, y que su falta puede afectar a los servicios.