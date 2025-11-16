Cort gastará 20.000 euros en un vestuario de "gran gala" y cascos con plumas para la Policía Local de Palma

El Ayuntamiento de Palma gastará 19.850 euros en la compra de un vestuario de "gran gala" para la Policía Local. A través de tres contratos menores adquirirá once trajes, uno de ellos específico para el jefe de la Policía, y cuatro cascos "personalizados". En el cuartel de Sant Ferran consideran que esta inversión es necesaria para "reforzar la percepción de orden, disciplina y servicio público" ante los ciudadanos.

El gasto más cuantioso, de 14.314,30 euros (IVA incluido), implicará la adquisición de diez trajes de "gran gala". Cada uno de ellos está formado por una guerrera y un pantalón, que se valoran en 830 euros. Además hay que sumar los elementos típicos de estos uniformes: hombreras (160 euros), cordón blanco (65 euros), ceñidor de hebilla (85 euros) y un escudo heráldico para el pecho (43 euros).

"Los uniformes de gran gala constituyen un elemento esencial para garantizar una imagen corporativa coherente, digna y respetuosa con la institución que se representa. Su utilización es necesaria en aquellos eventos de carácter institucional, conmemorativo o solemne en los que la presencia del cuerpo requiere un nivel de etiqueta superior al del uniforme operativo habitual, incluido el de gala", argumenta el área de Seguridad Ciudadana para justificar esta inversión.

"Permiten proyectar una imagen de orden, profesionalidad y prestigio frente a otras instituciones y de la ciudadanía, así como reforzar el sentimiento de pertenencia y orgullo corporativo entre el personal. Contribuyen al correcto desarrollo de los actos oficiales en los que se requiere una presencia institucional protocolaria", añade.

Por otro lado, Cort invertirá 817 euros en la compra de otro traje específicamente para el jefe de la Policía Local. En este caso justifica que la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas ya disponen de una vestimenta a propósito para asistir a ceremonias y actos oficiales.

"El jefe de policía, como máxima autoridad del cuerpo, es la figura principal en actos institucionales, recepciones oficiales, homenajes y otras ceremonias. El uso de un uniforme de gran gala permite una imagen coherente con la importancia de su función y con el protocolo establecido por otros cuerpos", indica Seguridad Ciudadana.

"Se recomienda dotar al jefe de policía de un uniforme de gran gala específico, diseñado según criterios de adecuación, protocolo y representación institucional, para garantizar una coherencia con otros cuerpos, reforzar su autoridad y asegurar una correcta imagen en actos oficiales y ceremonias institucionales".

En este caso el traje de gala se valora en 569 euros, aunque el precio se incrementa al incluir diversos complementos: cuello mao (90 euros), mangas con bordado (90,83 euros) y 15 euros en gastos de envío.

Los cascos "completan el conjunto y dan imagen de seriedad"

Hay una última partida de 4.719 euros para la compra de cuatro "cascos personalizados con plumas", a 1.179 euros la unidad. Los argumentos para su adquisición son similares. "Los cascos de gala forman parte de la historia y la identidad de muchos cuerpos policiales. Representan la continuidad histórica y el prestigio de la institución. Durante actos oficiales, desfiles, homenajes, recepciones de autoridades o conmemoraciones, los uniformes de gala aportan solemnidad y distinción", destaca el Consistorio.

"Completa el conjunto y da una imagen de seriedad y respeto institucional. Un casco de gala bien diseñado permite que el agente sea fácilmente identificable y da una presencia más visible y formal ante la ciudadanía. Estos elementos refuerzan la percepción de orden, disciplina y servicio público", añade.

Seguridad Ciudadana admite que este tipo de cascos "no son un elemento de protección operativa, sino un símbolo de la función representativa del cuerpo". Y considera que "transmite dignidad, autoridad y el carácter institucional de la policía, especialmente en actos públicos".