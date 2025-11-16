Antònia Santandreu se despide tras 52 años al frente de su tienda de ropa ‘Isabel’ en s’Arenal

Antònia Santandreu, de 82 años, se ha despedido hoy después de 52 años al frente de su tienda de ropa Isabel en primera línea de s’Arenal endulzando a familiares y amigos. Una fiesta con buñuelos, chocolate y ensaimada celebrada esta mañana en el comercio por el que han pasado miles de turistas y residentes a lo largo de medio siglo ha servido para homenajear a esta mujer emprendedora, con seis hijos y nueve nietos.

Su gran familia, junto con amigos, vecinos, clientas y antiguas empleadas le han rendido un tributo pasadas las diez de la mañana.

Durante la fiesta de esta mañana se han podido degustar buñuelos, ensaimada y chocolate. / Biel Salas

El acto ha reunido a más de 200 personas en pleno corazón de s’Arenal. Antònia, natural de Manacor, se ha mostrado emocionada y muy agradecida por las muestras de cariño recibidas. Sus nietos le han entregado un ramo de flores y también ha recibido otros obsequios.

Todo aquel que se ha acercado hasta la tienda Isabel ha podido degustar buñuelos, ensaimada y chocolate como broche final a una intensa trayectoria profesional de más de cinco décadas marcadas por anécdotas y vivencias en una zona turística que ha visto cómo se transformaba el perfil del turista. Antònia hace balance de toda una vida en s’Arenal: “Los primeros años fueron muy buenos, venía mucha gente extranjera y también residentes, ahora todo se ha desbaratado con el turismo de borrachera”.

El establecimiento, que empezó como souvenir en los años 70 y luego se transformó en una boutique de moda, seguirá abierto al público hasta el próximo 30 de noviembre. Todo el género expuesto está rebajado y en liquidación.

Vivencias

Antònia Santandreu recuerda muchas anécdotas como cuando uno de sus hijos, muy pequeño, desapareció de las inmediaciones del local. “No sabíamos dónde estaba, tenía cuatro o cinco años y empezamos a buscarlo; nos llevamos un buen susto hasta que luego lo encontramos jugando con un perro de unos vecinos, un rottweiler”, rememora sin perder la sonrisa.

Antònia Santandreu, de 82 años (derecha), junto con sus allegadas y amigas en el interior de su tienda 'Isabel'. / Biel Salas

También vivió el golpe de Estado fallido de Tejero el 23 de febrero de 1981, el 23-F, en su comercio. “Estaba en la tienda con dos de mis hijos, que eran muy pequeños. Lo escuché por la radio y vino mi marido y me dijo ‘cierra, cierra y vamos para casa’”, señala.

Ahora, los sentimientos de tristeza y satisfacción se entremezclan en la etapa final de su boutique. Un pedazo de la historia del pequeño comercio en s’Arenal acaba aquí. Las persianas de la tienda Isabel bajan para siempre.