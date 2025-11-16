Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Antònia Santandreu se despide tras 52 años al frente de su tienda de ropa ‘Isabel’ en s’Arenal

Más de 200 personas, entre familiares, amigos, vecinos y antiguas empleadas, le han rendido un pequeño homenaje esta mañana con una fiesta con buñuelos, ensaimada y chocolate

Parte de los amigos y familiares de Antònia Santandreu (en el centro sentada en una silla), durante la despedida en su tienda en s'Arenal.

Parte de los amigos y familiares de Antònia Santandreu (en el centro sentada en una silla), durante la despedida en su tienda en s'Arenal. / Biel Salas

B. Palau

B. Palau

Palma

Antònia Santandreu, de 82 años, se ha despedido hoy después de 52 años al frente de su tienda de ropa Isabel en primera línea de s’Arenal endulzando a familiares y amigos. Una fiesta con buñuelos, chocolate y ensaimada celebrada esta mañana en el comercio por el que han pasado miles de turistas y residentes a lo largo de medio siglo ha servido para homenajear a esta mujer emprendedora, con seis hijos y nueve nietos.

Su gran familia, junto con amigos, vecinos, clientas y antiguas empleadas le han rendido un tributo pasadas las diez de la mañana.

Durante la fiesta de esta mañana se han podido degustar buñuelos, ensaimada y chocolate.

Durante la fiesta de esta mañana se han podido degustar buñuelos, ensaimada y chocolate. / Biel Salas

El acto ha reunido a más de 200 personas en pleno corazón de s’Arenal. Antònia, natural de Manacor, se ha mostrado emocionada y muy agradecida por las muestras de cariño recibidas. Sus nietos le han entregado un ramo de flores y también ha recibido otros obsequios.

Todo aquel que se ha acercado hasta la tienda Isabel ha podido degustar buñuelos, ensaimada y chocolate como broche final a una intensa trayectoria profesional de más de cinco décadas marcadas por anécdotas y vivencias en una zona turística que ha visto cómo se transformaba el perfil del turista. Antònia hace balance de toda una vida en s’Arenal: “Los primeros años fueron muy buenos, venía mucha gente extranjera y también residentes, ahora todo se ha desbaratado con el turismo de borrachera”.

El establecimiento, que empezó como souvenir en los años 70 y luego se transformó en una boutique de moda, seguirá abierto al público hasta el próximo 30 de noviembre. Todo el género expuesto está rebajado y en liquidación.

Vivencias

Antònia Santandreu recuerda muchas anécdotas como cuando uno de sus hijos, muy pequeño, desapareció de las inmediaciones del local. “No sabíamos dónde estaba, tenía cuatro o cinco años y empezamos a buscarlo; nos llevamos un buen susto hasta que luego lo encontramos jugando con un perro de unos vecinos, un rottweiler”, rememora sin perder la sonrisa.

Antònia Santandreu, de 82 años (derecha), junto con sus allegadas y amigas en el interior de su tienda 'Isabel'.

Antònia Santandreu, de 82 años (derecha), junto con sus allegadas y amigas en el interior de su tienda 'Isabel'. / Biel Salas

También vivió el golpe de Estado fallido de Tejero el 23 de febrero de 1981, el 23-F, en su comercio. “Estaba en la tienda con dos de mis hijos, que eran muy pequeños. Lo escuché por la radio y vino mi marido y me dijo ‘cierra, cierra y vamos para casa’”, señala.

Noticias relacionadas y más

Ahora, los sentimientos de tristeza y satisfacción se entremezclan en la etapa final de su boutique. Un pedazo de la historia del pequeño comercio en s’Arenal acaba aquí. Las persianas de la tienda Isabel bajan para siempre.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Ayuntamiento de Palma talará todos los Bellasombra que quedan en la plaza Llorenç Villalonga por 'riesgo de caída
  2. Vianants Mallorca celebra la eliminación del carril bici de Blanquerna: «Ahora hay que controlar que no crezcan las terrazas»
  3. Adiós a las pegatinas de la ORA: Palma estrenará un sistema digital para controlar los aparcamientos en la zona azul
  4. Así será el mercado navideño austriaco de sa Feixina: sobrasada, ensaimada, Bretzel y vino caliente
  5. El alcalde de Palma, Jaime Martínez, sobre el nuevo Paseo Marítimo: 'Existían otras alternativas en los accesos y los aparcamientos
  6. Cierra Carns Comas en el Mercat de l'Olivar: «La primera hamburguesa que se comió en Mallorca la hizo mi madre»
  7. Cort quiere subir de dos a tres euros el billete sencillo de la EMT de Palma para 2026
  8. El restaurante Can Frasquet deberá retirar de la fachada elementos como el césped artificial y restituir el rótulo original

Antònia Santandreu se despide tras 52 años al frente de su tienda de ropa ‘Isabel’ en s’Arenal

Antònia Santandreu se despide tras 52 años al frente de su tienda de ropa ‘Isabel’ en s’Arenal

La Policía Local afronta su gran reestructuración: todos harán de todo

La Policía Local afronta su gran reestructuración: todos harán de todo

Cort gastará 20.000 euros en un vestuario de "gran gala" y cascos con plumas para la Policía Local de Palma

Cort gastará 20.000 euros en un vestuario de "gran gala" y cascos con plumas para la Policía Local de Palma

Fin de la Unitat Nocturna y las patrullas en bicicleta, críticas ante la reestructuración de la Polícia Local: «Es necesaria, pero no a costa de cargarse las especialidades»

Fin de la Unitat Nocturna y las patrullas en bicicleta, críticas ante la reestructuración de la Polícia Local: «Es necesaria, pero no a costa de cargarse las especialidades»

“No podemos más”: vecinos de s’Escorxador denuncian suciedad, malos olores y abandono en el barrio

Cortes de tráfico y desvío de autobuses de la EMT este domingo por la celebración de la carrera solidaria Nou Passeig Marítim

Cortes de tráfico y desvío de autobuses de la EMT este domingo por la celebración de la carrera solidaria Nou Passeig Marítim

La participació imprescindible per una ciutat adaptada al canvi climàtic

Palma, patrimoni contemporani o la ciutat que encara no sabem mirar

Tracking Pixel Contents