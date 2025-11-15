“No podemos más”: vecinos de s’Escorxador denuncian suciedad, malos olores y abandono en el barrio

Vecinos de las zonas de s’Escorxador, Camp Redó y Bons Aires han alzado la voz para denunciar lo que describen como una situación “insostenible” en las calles y alrededores del barrio. Entre ellos, S.M., residente de la zona, asegura que la degradación ha alcanzado un punto límite y que las familias ya no saben “a quién recurrir”.

“La suciedad, los malos olores… la degradación del barrio es insostenible”, lamenta la vecina, que señala especialmente el deterioro del emblemático espacio de s’Escorxador, uno de los núcleos de ocio y gastronomía más concurridos de Palma.

“Un espacio con tanta vida no puede estar en este estado”

S.M. denuncia que el nivel de abandono del recinto “es evidente” y cuestiona cómo un espacio que reúne a diario a cientos de personas puede encontrarse en estas condiciones. “¿Cómo puede ser que un espacio con tanta vida se encuentre en este estado? Donde sanidad tendría que intervenir y cerrar por dejadez”, afirma.

La vecina asegura que, pese a las reiteradas quejas entre residentes, la situación no mejora. Por ello, pide visibilidad y apoyo para reclamar una intervención urgente. Los vecinos explican que están documentando el estado del barrio con imágenes que muestran la suciedad, los desperfectos y los puntos más conflictivos.