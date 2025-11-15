Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así será el mercado navideño austriaco de sa Feixina: sobrasada, ensaimada, Bretzel y vino caliente

Ofrecerá una oferta gastronómica que combinará productos mallorquines con otros típicos del norte de Europa

Algunas de las casetas instaladas en sa Feixina.

Manu Mielniezuk

Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

Palma se prepara para celebrar la Navidad con una variada oferta de mercados y atracciones que se repartirán por toda la ciudad en el marco de la campaña 'Palma, tot un centre de diversió', organizada por las patronales del comercio Afedeco y Pimeco. Una iniciativa que en años anteriores se saldó con éxito de público y que se prolongará entre el 21 de noviembre y el 7 de enero.

La principal novedad estas fiestas es el mercado navideño que ya ha empezado a instalarse en sa Feixina. Tras las protestas de la asociación de vecinos de Barri Cívic el Ayuntamiento de Palma ha aceptado que se celebre sin música ambiental y con un horario más reducido que el inicialmente previsto. Contará con casi 60 casetas y una pista de hielo.

Buena parte del espacio lo ocupará una oferta gastronómica que comercializará productos originarios de Mallorca, Austria y norte de Europa. De este modo, el mercado ofrecerá una mezcla que incluirá ensaimadas, sobrasada y queso mallorquín, junto con otras casetas que venderán Kaiserschmarrn (un postre típico de Austria), Mutzenmandeln (buñuelos de almendra alemanes), carne asada y Bretzel (un tipo de bollo típico de la región de Baviera).

Todo ello regado con licores Moyá o vino caliente, bebida que no falta en ningún mercado navideño del norte de Europa.

El mercado nace con una vocación internacional porque además se han colado productos italianos como Panettone y focaccia.

Amplia oferta de adornos navideños

Al margen de la gastronomía, los ciudadanos que acudan a este nuevo mercado encontrarán productos como velas decorativas, aceites esenciales, perfumes naturales, sales de baño y sales exfoliantes de Mallorca, regalos para mascotas y una amplia oferta de adornos navideños, incluyendo árboles de Navidad.

Detrás de este nuevo mercado navideño están dos empresarios austriacos, lo que ha provocado críticas entre los vecinos y colectivos como el Gremi d’Oficis Artesans porque consideran que su oferta se alejará de los productos tradicionales y artesanales que deberían comercializarse en un evento de estas características.

Formalmente organizan el mercado las patronales del comercio Afedeco y Pimeco con el apoyo del Ayuntamiento de Palma, que cede el espacio. Las casetas, de estilo nórdico, ya están instaladas y listas para la inauguración el próximo viernes.

Palma, patrimoni contemporani o la ciutat que encara no sabem mirar

La participació imprescindible per una ciutat adaptada al canvic climàtic

