Así será el mercado navideño austriaco de sa Feixina: sobrasada, ensaimada, Bretzel y vino caliente

Palma se prepara para celebrar la Navidad con una variada oferta de mercados y atracciones que se repartirán por toda la ciudad en el marco de la campaña 'Palma, tot un centre de diversió', organizada por las patronales del comercio Afedeco y Pimeco. Una iniciativa que en años anteriores se saldó con éxito de público y que se prolongará entre el 21 de noviembre y el 7 de enero.

La principal novedad estas fiestas es el mercado navideño que ya ha empezado a instalarse en sa Feixina. Tras las protestas de la asociación de vecinos de Barri Cívic el Ayuntamiento de Palma ha aceptado que se celebre sin música ambiental y con un horario más reducido que el inicialmente previsto. Contará con casi 60 casetas y una pista de hielo.

Buena parte del espacio lo ocupará una oferta gastronómica que comercializará productos originarios de Mallorca, Austria y norte de Europa. De este modo, el mercado ofrecerá una mezcla que incluirá ensaimadas, sobrasada y queso mallorquín, junto con otras casetas que venderán Kaiserschmarrn (un postre típico de Austria), Mutzenmandeln (buñuelos de almendra alemanes), carne asada y Bretzel (un tipo de bollo típico de la región de Baviera).

Todo ello regado con licores Moyá o vino caliente, bebida que no falta en ningún mercado navideño del norte de Europa.

El mercado nace con una vocación internacional porque además se han colado productos italianos como Panettone y focaccia.

Amplia oferta de adornos navideños

Al margen de la gastronomía, los ciudadanos que acudan a este nuevo mercado encontrarán productos como velas decorativas, aceites esenciales, perfumes naturales, sales de baño y sales exfoliantes de Mallorca, regalos para mascotas y una amplia oferta de adornos navideños, incluyendo árboles de Navidad.

Detrás de este nuevo mercado navideño están dos empresarios austriacos, lo que ha provocado críticas entre los vecinos y colectivos como el Gremi d’Oficis Artesans porque consideran que su oferta se alejará de los productos tradicionales y artesanales que deberían comercializarse en un evento de estas características.

Formalmente organizan el mercado las patronales del comercio Afedeco y Pimeco con el apoyo del Ayuntamiento de Palma, que cede el espacio. Las casetas, de estilo nórdico, ya están instaladas y listas para la inauguración el próximo viernes.