Así son los nuevos autobuses eléctricos que circularán por Palma a partir de 2026

El consejo de ddministración de la Empresa Municipal de Transports (EMT) ha adjudicado este viernes los primeros contratos para la adquisición de 57 nuevos autobuses urbanos eléctricos. El primer contrato, correspondiente al lote 1, prevé la adquisición de 34 autobuses eléctricos de 18 metros, a un precio unitario de 799.800 euros, adjudicados a Daimler Buses España, con llegada prevista a Palma en mayo de 2026.

El segundo contrato, correspondiente al lote 2, contempla la adquisición de 23 autobuses eléctricos de 12 metros, a un precio unitario de 573.000 euros, adjudicados a BYD Motores Iberia, con entrega prevista en marzo de 2026.

Estos 57 autobuses son los primeros de los 113 vehículos eléctricos que la EMT adquirirá como parte de su objetivo de electrificar la flota. La inversión para esta primera fase asciende a 41 millones de euros, financiados con fondos de la Unión Europea y del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

El objetivo es que para 2027 más del 50% de la flota sea eléctrica y 100% verde, y que en 2030 todos los autobuses sean de cero emisiones, "consolidando el compromiso de la EMT con la movilidad sostenible y la modernización de la flota urbana", ha subrayado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa.

Cort ha asquirido 57 buses de un total de 113 en los próximos años. / Cort

En este contexto, la empresa pública ha aprobado el inicio del proceso de contratación para el suministro e instalación de 40 puntos de recarga provisionales en el actual centro logístico situado en el Camí Vell de Llucmajor. Cabe recordar que, paralelamente, el Ayuntamiento trabaja en la futura construcción del Centro de Operaciones ECO-EMT, que se ubicará en el oolígono de Son Rossinyol.

Incremento del billete sencillo

El consejo de administración también ha acordado subir de dos a tres euros el precio del billete sencillo del autobús. Este importe se aplicaría a los usuarios que no dispongan de la Tarjeta Ciudadana, la Tarjeta Intermodal o la nueva Tarjeta Única —entre ellos los no residentes— una vez que se haya aprobado y que entre en vigor.

"No obstante, para todas las personas que dispongan de cualquiera de estos títulos de transporte, el servicio seguirá siendo gratuito en 2026, tal y como recogen los presupuestos de la EMT para el próximo año y según lo anunciado por el Gobierno central", aclara el Consistorio. "Esta propuesta de actualización del precio aprobada hoy forma parte del proceso de integración tarifaria y tecnológica entre la EMT y el Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM)", añade.

Así, en el caso de que en algún momento el transporte público dejara de ser gratuito, la EMT aplicaría el sistema tarifario vigente del CTM, que combina bonificaciones por perfil con descuentos progresivos acumulativos para los usuarios frecuentes.

Cabe recordar que, con la implantación de la Tarjeta Única a partir de marzo, todos los residentes de la isla podrán acceder a estas bonificaciones y utilizar un único título de transporte para moverse por toda la red de Mallorca. La nueva Tarjeta única cubrirá todos los perfiles actuales contemplados en la Tarjeta Ciudadana, manteniendo e incluso mejorando las bonificaciones vigentes.

Por ejemplo, los estudiantes a partir de 17 años, que ahora pagarían 0,45 € por trayecto, podrán viajar gratis hasta los 31 años con la Tarjeta Única.

Para un usuario residente/general, el nuevo sistema supone un descuento del 60% sobre el billete sencillo, al que se añaden descuentos progresivos en función del número de viajes. Así, el primer trayecto tendría un coste de 1,20 euros, mientras que con 30 viajes al mes el precio medio se reduciría hasta 0,76 euros. Este modelo favorece especialmente a los usuarios habituales.

Por su parte, los usuarios que no dispongan de ninguna de estas tarjetas podrán pagar con tarjeta bancaria, obteniendo un descuento del 40% para el primer pasajero y de hasta el 60 % para los acompañantes de un grupo de hasta seis personas.

Respecto al incremento del precio del billete sencillo para quienes no disponen de tarjeta de transporte, la EMT justifica que los precios no se revisaban desde 2020 —cuando pasó de 1,50 a 2,00 euros— y que, desde entonces, los costes de explotación se han incrementado en un 43%. "Esta actualización permitirá mantener la calidad del servicio, atender el incremento de la demanda —más de 65 millones de usuarios al año, un 50 % más que en 2019— y garantizar la sostenibilidad económica", sostiene el Consistorio.

Cabe recordar que actualmente está en marcha el periodo de transición hacia la nueva Tarjeta Única, y que la Tarjeta Ciudadana dejará de ser válida como título de transporte a finales de marzo de 2026. No obstante, seguirá utilizándose para otros usos, como la obtención de certificados de residencia y la apertura de los contenedores marrones de materia orgánica.

Adaptación del software

En el marco de la integración tarifaria, el Consejo de Administración de la EMT ha aprobado también adjudicación del servicio de adaptación del software del sistema de recarga a la empresa DISASHOP, S.L. Esta actualización permitirá que los terminales de recarga de la EMT sean compatibles con la red interurbana TIB de Mallorca, posibilitando así la carga de la Tarjeta Intermodal/ Tarjeta Única.

El contrato, de una duración de un año y son posibilidad de prórroga, supone una inversión de 14.066,25 euros (IVA incluido).

Finalmente, este viernes también se ha dado luz verde a la creación de una bolsa de trabajo para la contratación de 10 auxiliares administrativos a tiempo completo, con un contrato inicial de 3 meses, prorrogable hasta 6 meses, con el objetivo de reforzar la plantilla durante el proceso de implementación de la nueva Tarjeta Única.

La selección de personal se realizará mediante un concurso de méritos, conformando una bolsa con 20 aspirantes, siguiendo los criterios establecidos en el Convenio Colectivo de la EMT. Los interesados deberán presentar su solicitud de manera electrónica a través de la sede electrónica de la EMT-Palma, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.