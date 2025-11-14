Los rótulos más emblemáticos de los comercios desaparecidos de Palma que los mallorquines echan de menos

Algunos rótulos comerciales de Palma han logrado trascender el tiempo y permancer en la memoria de muchos mallorquines. Nombres como Radio Borne, La Filadora o Roxa no solo identificaban establecimientos, también representaban puntos de encuentro y referencias cotidianas para generaciones. Hoy, la mayoría de estos comercios han desaparecido y lo que queda son los recuerdos. Algunos de los negocios más emblemáticos resisten a las grandes franquicias, como por ejemplo Ca'n Joan de s'Aigo, pero de muchos otros comercios lo único que permanecen son fotografías, recuerdos e historias para contar.

Muchos carteles forman parte ya del centro histórico y cultural de la ciudad de Palma y por eso, cuando uno de estos desaparece, se forma un gran revuelo. En este contexto, tras la reciente polémica causada por la noticia sobre la obligación de restituir el rótulo original del histórico restaurante Can Frasquet, Diario de Mallorca lanzó una pregunta a sus seguidores en Facebook: "¿Qué rótulos recuerdas de antiguos comercios que han desaparecido?" La respuesta no tardó en llegar. Más de un centenar de usuarios compartieron sus recuerdos y mencionaron algunos de los letreros de los comercios más queridos y representativos de la ciudad. Entre los nombres más repetidos destacan Radio Borne, Bar Moka, Galerías Preciados, La Filadora, Casa Julia o Continente, entre otros.

Con el tiempo, varios de estos locales y pequeños comercios comentados han cerrado y los rótulos han desaparecido sin hacer demasiado ruido, pero la gente los sigue recordando con cariño. Por eso, cuando en redes sociales se habla de recuperar alguno, como ha ocurrido con Can Frasquet, muchos se animan a compartir anécdotas o fotos antiguas.

Estos carteles, más allá de su función comercial, forman parte del imaginario colectivo de Palma, que muchos añoran y recuerdan con nostalgia, rememorando cómo estos pequeños detalles contribuían al encanto de cada barrio.