Palma pone en marcha catorce rutas guiadas para descubrir su comercio emblemático

Los itinerarios se desarrollarán entre el 26 de noviembre y el 29 de abril de 2026, en horario de tarde, de 17 a 19 horas

Un grupo de clientes disfruta de unos refrescos en la terraza del emblemático Bar Plata, este viernes.

Un grupo de clientes disfruta de unos refrescos en la terraza del emblemático Bar Plata, este viernes. / Nair Cuéllar

El Ayuntamiento de Palma, a través de PalmaActiva, ha puesto en marcha una nueva iniciativa destinada a toda la ciudadanía, 14 rutas guiadas en catalán y castellano, gratuitas, para dar a conocer los comercios y establecimientos más emblemáticos y la historia del comercio tradicional de la ciudad. Esta actividad tiene como objetivo principal "acercar a la ciudadanía los comercios que forman parte de la identidad de Palma, reconociendo su aportación histórica, económica y social al municipio", según ha explicado este viernes Lupe Ferrer, regidora de Comerç, Restauració i Autònoms.

Un viaje al pasado y presente comercial de Palma

Ferrer ha destacado que es fundamental conocer estos establecimientos, ya que son la "historia viva de esta ciudad" y encarnan un valioso "comercio de relación humana que no hay que perder". La iniciativa busca que los residentes conozcan el tejido empresarial comercial y la cultura que se entremezcla en estos espacios. "Creo que nosotros tenemos que ser una ciudad singular, tenemos que, como siempre he dicho, sacar pecho de lo que tenemos y, ¿por qué no? Unos comercios como los que tenemos hoy en día, que son los comercios emblemáticos, que no existen en otras ciudades," ha afirmado la regidora.

Las rutas se desarrollarán entre el 26 de noviembre y el 29 de abril de 2026, con el Forn La Mallorquina (Av. del Gran i General Consell, 12) como punto de partida para todos los itinerarios. Los recorridos, de aproximadamente dos horas de duración, visitarán establecimientos históricos incluidos en el Catàleg d’Establiments Emblemàtics, como la Joyería Miró, Almacenes Plovins, Espardenyeria Llunes, Forn s’Estació, Bodega San Antonio, Ca’n Joan de s’Aigo, y Gelateria Ca'n Miquel, entre otros.

En concreto, el itinerario va desde el sur y centro de la ciudad, para luego dirigirse al oeste hasta su destino final. Además de la Gelateria Ca'n Miquel y Forn La Mallorquina, la ruta visita los siguientes comercios emblemáticos: Bar Cristal, Joyería Miró, Almacenes Plovins, Espardenyeria Llunes, Cafés Llofriu y La Pajarita Charcutería, Can Jaume Artesans, Panaderia s'Estació, Bodega San Antonio, Ca'n Joan de s'Aigo, Rellotgeria Catalana, Bar Plata, Bar Central, La Industrial, La Pajarita Bombonería, Forn Fondo, y Calçats Neus Palou.

Mapa de las rutas.

Mapa de las rutas. / PalmaActiva

Apoyo al comercio local

Las rutas estarán guiadas por el historiador Ramón Martí, quien se encargará de explicar a los grupos reducidos (máximo 20 personas) la evolución de Palma, conociendo la "ciudad viva que existe, cómo era la Palma de antes". Martí ha señalado que se siente muy interesado en compartir la historia de calles como Platería, detallando el origen de sus nombres.

El presidente de la Confederación Balear de Comercio, Mateu Cunill, presente durante la presentación de la iniciativa, que ha tenido lugar junto al emblemático Bar Plata, ha aplaudido firmemente la iniciativa al señalar que el sector comercial de Baleares está actualmente "más tocado" y acciones como las 'Rutas Emblemáticas' lo que harán será "aportar clientes", por lo que "deben potenciarse".

Las visitas se realizarán en horario de tarde, de 17 a 19 horas. La regidora de Comercio ha recordado que, para participar, es necesario inscribirse previamente, un plazo que ya se abrió hace dos días y al que ya se han inscrito una decena de ciudadanos, según ha podido confirmar. Los interesados pueden hacerlo a través de la web de PalmaActiva.

Mateu Cunill, Lupe Ferrer, Toni Fuster y Ramón Martín, este viernes a las puertas del Bar Plata.

Mateu Cunill, Lupe Ferrer, Toni Fuster y Ramón Martín, este viernes a las puertas del Bar Plata. / Nair Cuéllar

